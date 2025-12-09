250 дітей, 200 працівників і одна велика ідея: Григорій Козловський показав майбутнє Академії "Рух"

16-річні вихованці "Руху" — чинні чемпіони України, а серед їхніх тренерів — ті, хто виховав Січa, Сікана та багатьох збірників

Григорій Козловський - почесний президент, засновник ФК "Рух"(Львів)

Григорій Козловський представив нові амбітні плани розвитку ФК "Рух" та розповів про унікальний комплекс Академії "Рух", яка вже сьогодні вражає масштабом, архітектурою та рівнем умов для дітей.

Це не просто школа футболу — це повноцінний спортивно-освітній простір, що працює 24/7 для 250 вихованців з усієї України: від Львова і Луцька до Херсона, Маріуполя та Миколаєва, включно з дітьми-переселенцями.

Щодня над життям Академії працює понад 200 працівників: тренери, вихователі, вчителі, шеф-кухарі, лікарі, водії, аналітики. Кожен — частина великої місії, яку запалив Козловський.

"Мрія стала реальністю": філософія Козловського

"Я живу цим проєктом", — говорить Григорій Козловський, який щодня буває на тренуваннях, знає кожного вихованця по імені та історії і зізнається: кращої місії, ніж працювати для дітей, немає.

Його новий план — завершити будівництво наступного етапу Академії: перехідного комплексу з інноваційною спортивною інфраструктурою, додатковими полями, навчальними класами та умовами, що відповідатимуть найкращим європейським стандартам.

Цифрова революція: футбол у вимірюваних даних

Академія "Рух" — одна з небагатьох у Східній Європі, що повністю цифровізувала процес підготовки:

щоденний цифровий моніторинг самопочуття гравця;

персональний застосунок з індивідуальними цілями;

відеоаналітика кожного тренування;

методики тренувань, адаптовані під вік, позицію та фізіологію;

навчальні відео з діями топ-гравців світу.

Харчування рівня топ-клубів: власна ферма Академії

Один із унікальних елементів Академії — власна ферма. Молоко, м’ясо та інші продукти — натуральні та проходять дієтичний контроль лікарів. Для понад 300 дітей і працівників готують:

тричі на день повноцінні страви,

перекуси на тренування та школу,

шведські лінії з варениками, рибою, м’ясом, кебабами, салатами, десертами.

Тренування, які формують майбутніх збірників

Увечері життя тільки набирає обертів: індивідуальні заняття, теорія, тренування під прожекторами.

Поруч на полі — тренери, керівництво Академії та сам Козловський.

Володимир Безуб’як та Юрій Паньків будують систему, яка вже дає результати: Академія "Рух" — серед лідерів України, попереду багатьох топ-клубів.

16-річні вихованці "Руху" — чинні чемпіони України, а серед їхніх тренерів — ті, хто виховав Січa, Сікана та багатьох збірників.

Історія, що змінює український футбол

Академія "Рух" — це не просто інфраструктура чи спортивний заклад. Це український футбольний прорив, який став можливим завдяки ідеї, вірі та наполегливості Григорія Козловського.

Це місце, де діти з усієї країни отримують шанс на мрію — і крок за кроком перетворюють її на реальність. Яскравим доказом цього є перемога вихованців Григорія Козловського "Рух" U-16 у престижному міжнародному турнірі Al Ahly International Cup.

Григорій Петрович Козловський зазначив тріумф у Каїрі – це доказ того, що ми будуємо найкращу Академію.