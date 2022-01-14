30 учителей приняли участие в конкурсе "Біоетика в дії" от фонда Happy Paw

Компания Фокстрот и ведущий бренд смартфонов vivo поддержали в 2021 году проведение Всеукраинского конкурса для педагогов, который организовывает благотворительная организация Happy Paw. Лучшие работы отмечены ценными подарками.

Уже несколько лет подряд судьбой беспризорных животных опекается фонд Happy Paw. Кроме популяризации вопросов пристройства, волонтеры всевозможно способствуют формированию у детей гуманного отношения ко всем "хвостикам". Таким образом, появился социально-образовательный проект "Біоетика в дії". Организаторы регулярно проводят ряд мероприятий и конкурсов среди школ и садиков, чтобы привлечь как можно больше молодежи делать добрые дела, направленные на реальную помощь животным в приютах.

Сеть Фокстрот как партнер фонда в 2020 году поддержала эту инициативу. А осенью 2021-го к ней присоединился международный бренд vivo, приобщившись к проведению Всеукраинского конкурса "Біоетика в дії" для учителей.

Участие в нем приняли 30 педагогов из 16 областей Украины. Методические разработки поразили креативными подходами и осведомленностью педагогов по решению проблемы бездомных животных.

"Творческий неравнодушный учитель – это настоящее сокровище для школы, детей и родителей. Именно такие педагоги стали победителями нашего Всеукраинского конкурса с ценными призами от партнеров", – отметили организаторы конкурса из БФ Happy Paw.

Все участники конкурса получили грамоты, а 9 победителей в трех категориях (младшие средние и старшие классы) – ценные подарки: I место – смартфон vivo, ІІ место – блендер, ІІІ место – миксер.

"Компания vivo благодарна за возможность приобщиться к полезному проекту для украинского общества, ведь формирование правильных ценностей должно закладываться с детства, а школьные учителя играют в этом процессе чрезвычайно важную роль", – добавила Наталья Череповская, менеджер по коммуникациям vivo.

Отметим, что общим вкладом БФ, Фокстрот и партнеров за 2021 год сделано немало: запущена масштабная информационная кампания и проект "Пухнасті друзі в кожен дім", помогли 25 приютам бытовой техникой и кормом на общую сумму более 400 тыс. грн., поддержали проект "Опека".

"Мы убеждены, что каждый маленький шаг в нашей совместной деятельности перерастет в большой результат в будущем. Спасибо партнерам, и приглашаем всех небезразличных присоединяться к социальным инициативам, помогать приютам и содействовать в поиске заботливых хозяев для одиноких "хвостиков", – добавила Оксана Ковальчук, менеджер по коммуникациям Фокстрот.