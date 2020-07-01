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01.07.2020, 17:52

5 важных причин купить сумку-бананку

5 важных причин купить сумку-бананку - Фото

Есть как минимум 5 причин для того, чтобы купить женскую бананку или классическую мужскую поясную сумку

Сумки на пояс, поясные сумки, «бананки» – удобные сумочки на ремне, крепящемся на пояс, называют по-разному. Сегодня такой аксессуар весьма популярен и у мужчин, и у женщин. Причем, выбор в пользу «бананки» делают люди разных возрастов. Тинейджеры выбирают яркие неординарные модели, мужчины – солидные кожаные сумки, женщины – экспериментируют в соответствие с собственными вкусами, предпочтениями, настроением и покупают иногда намного больше, чем одна сумочка. Стоит ли такая обновка затрат? Есть как минимум 5 причин для того, чтобы купить женскую бананку или классическую мужскую поясную сумку.

Функциональность

Изначально такие сумки были придуманы и созданы для спортсменов. Закрепленный на поясе аксессуар оставляет свободными руки, не стесняет движения, обеспечивает свободу действий. Носить «бананку» можно по-разному – на поясе сбоку, спереди или сзади, на плече и через плечо на груди, как рюкзак. Вы можете придумать собственный способ для ношения удобной сумочки.

Комфорт

Сумка-бананка дает возможность организовать хранение самых нужных мелочей. А увеличенные модели бананок вполне способны заменить собой по вместимости городской рюкзак. Сумка бананка – это очень удобно! Вы можете выбрать и купить модель с несколькими карманами и отделениями, как внутренними, так и внешними. В них легко разместятся ключи и документы, смартфон и наушники, салфетки, ручка и блокнот и другие мелочи, без которых вы не выходите из дома.

Безопасность

Сумка-бананка – наиболее безопасный вариант аксессуара. Он всегда рядом с вами – сорвать такую сумочку мошенникам будет достаточно сложно, вытащить из нее что-либо – также нелегко. Поясную сумку удобно использовать для хранения самых важных и дорогих вещей, денег, удостоверения личности, прав, ключей. Надежные прочные ремни с застежками обеспечивают плотное прилегание сумки к телу и гарантируют сохранность вашего имущества.

Стиль

Поясная сумка  – это модно. Стильный аксессуар удачно дополняет образ в стиле кэжуал, да и в других ситуациях будет уместен. С такой сумкой можно отправиться и на работу в офис, и в пеший поход по горам. Выберите модель, соответствующую вашим предпочтениям в одежде или купите сразу несколько бананок на все случаи жизни.

Цена

При всей своей популярности и востребованности стильные «бананки» стоят недорого. Несложно подыскать варианты по очень бюджетной цене. Это и мужские, и женские, и детские поясные сумки из самых разных материалов. Конечно, кожаный аксессуар обойдется дороже, но у него есть огромное количество бюджетных аналогов, например, сумки из текстиля, полиуретана, кожзама. Купить сумку-бананку недорого можно онлайн – так и выбирать удобнее, и заказать можно с доставкой в ближайшее отделение почты.

 

 

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Теги: сумка бананка
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