Academy DTEK представила инновационный формат обучения взрослых

Academy DTEK представила уникальный формат, не имеющий аналогов на рынке образовательных услуг в Украине. Он объединяет образовательную, развлекательную и технологическую сферы, что повышает эффективность обучения. Главная особенность – это вовлечение участника в процесс как главного героя, решения которого оказывают непосредственное влияние на результат и сюжет.

Еще одно преимущество – это практическая проработка полученных знаний, поскольку за основу сюжета взяты реальные бизнес-кейсы. В процессе вы можете обращаться за советами к экспертам, читать методический материал, использовать предложенные подсказки и проходить тесты. Таким образом, вы получаете возможность не только узнать новую для вас информацию теоретического характера, но и сразу проверить ее на практике.

По результатам обучения участник получает рекомендации по дальнейшему развитию навыков, которые он может выполнять как самостоятельно, так и вместе с коллегами под руководством наставника и экспертов Academy DTEK.

Все желающие могут проработать навыки системного мышления, управления проектами, ориентации на результат, командной работы, коммуникации и клиентоориентированности в таком формате. В следующем году Академия планирует дополнить портфолио развитием инновационности, внедрением изменений, организацией деятельности и другими.

"Academy DTEK формирует образовательную экосистему, позволяющую всем желающим развиваться как профессионально, так и личностно в течение всей жизни. Мы видим, что на учебный процесс сейчас больше всего влияют три фактора — демократизация информации (синдром информационной усталости), лень (нормальный биологический механизм сохранения ресурсов, когда нет угрозы) и ограниченность во времени (у взрослых остается только 1% времени в своей активной рабочей жизни на учебу). Чтобы преодолеть эти вызовы, мы фокусируемся на нестандартных интерактивных форматах. Они должны заинтересовать людей в процессе обучения, повысить уровень усвояемости информации и мотивировать на дальнейшее углубление в тему. Подход в обучении, предполагающий проживание опыта, помогает не только создавать новые нейронные связи, но и усиливать и закреплять их", – отметила ректор Academy DTEK Валерия Заболотная.

Academy DTEK – открытая образовательная платформа, которая более 10 лет дает актуальные инновационные знания сотрудникам группы компаний ДТЭК, другим бизнесам, государству и обществу.