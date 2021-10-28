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28.10.2021, 12:30

AES Group модернизирует Артемовский спиртзавод

Цей матеріал також доступний українською
AES Group модернизирует Артемовский спиртзавод - Фото

Артемовский спиртовый завод возобновляет работу после длительного простоя. Харьковская инвестиционная промышленная группа AES Group, ставшая в 2020 году новым владельцем предприятия, проводит полную реконструкцию когда-то ведущего предприятия страны.

По словам президента AES Group Константина Валеулина, на данный момент проводится комплексный ремонт здания и его помещений, замена коммуникаций, закупка современного энергосберегающего оборудования, а также расширение производственных мощностей завода.

В частности, теперь перед непосредственной обработкой кукурузного зерна, которое используется в производстве спирта, от него будут отделять зародыши. Они, в свою очередь, являются ценным сырьем при производстве кукурузного масла. Для этого на Артемовском спиртовом заводе вводится в эксплуатацию система для дежерминации, т.е. отделения кукурузных зародышей. Наряду с этим, на предприятии ведутся работы по строительству нового участка по высушиванию барды, являющейся высокопротеиновой кормовой добавкой.

Новые возможности использования остаточного сырья позволят значительно снизить себестоимость спиртового производства и выйти на экспортный рынок.

"Эти нововведения направлены не только на снижение цены. Это, прежде всего, осознанное пользование ресурсами нашей страны. Мы ответственный бизнес и сознательно подходим к переработке сырья. Поэтому для нас крайне важно, чтобы завод возобновил свою работу как экологичное и максимально безотходное предприятие полного цикла", – рассказал Константин Валеулин. 

https://aesgroup.com.ua/

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Теги: AES Group, Артемівський спиртзавод
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