АКБ «Аркада» заявил о провокации оппонентов

Не так давно в интернете появились публикации касательно расследований правоохранительных органов в отношении руководства банка. При этом статьи не подкреплены ни единым фактом либо официальным комментарием компетентных структур и строятся преимущественно на гипотезах.

«Мы расцениваем это как очередную провокацию оппонентов и призываем наших инвесторов и партнеров не пользоваться непроверенной информацией» - говорят в пресс-службе АКБ «Аркада».

В компании считают, что подобные атаки направлены на расшатывание ситуации. «Попытки дискредитировать банк предпринимаются уже не впервые. И в первую очередь, они связаны с успехом, которого мы добились"- отмечают в пресс-службе.

«Пройдя стремительный путь развития АТ АКБ «Аркада» достиг значительных результатов в сфере строительства жилой недвижимости в Украине.

За годы нашей деятельности было спроектировано и возведено 35 проектов, общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Достижения компании позволяют уверенно удерживать лидирующие позиции на строительном рынке среди негосударственных девелоперов.

«Сейчас АТ АКБ «Аркада» под давлением - это факт. Наши оппоненты, не достигнув успеха в административной плоскости, перешли в нападения на уровне правоохранительных структур и в информационном поле. Они всячески пытаются дискредитировать банк, чтобы снизить уровень доверия к нам. Мы будем отстаивать свои честь и достоинство на разных уррвнях. И надеемся на понимание со стороны наших инвесторов и партнеров» - говорят в пресс-службе.