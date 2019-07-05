Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
05.07.2019, 19:06

АКБ «Аркада» заявил о провокации оппонентов

АКБ «Аркада» заявил о провокации оппонентов - Фото

В пресс-службе АКБ «Аркада» связывают медийные атаки на банк недобросовестных конкурентов с успехами, которых достигло финансовое учреждение

Не так давно в интернете появились публикации касательно расследований правоохранительных органов в отношении руководства банка. При этом статьи не подкреплены ни единым фактом либо официальным комментарием компетентных структур и строятся преимущественно на гипотезах.

«Мы расцениваем это как очередную провокацию оппонентов и призываем наших инвесторов и партнеров не пользоваться непроверенной информацией» - говорят в пресс-службе АКБ «Аркада».

В компании считают, что подобные атаки направлены на расшатывание ситуации. «Попытки дискредитировать банк предпринимаются уже не впервые. И в первую очередь,  они связаны с успехом, которого мы добились"- отмечают в пресс-службе.

«Пройдя стремительный путь развития АТ АКБ «Аркада» достиг значительных результатов в сфере строительства жилой недвижимости в Украине.

За годы нашей деятельности было спроектировано и возведено 35 проектов, общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Достижения компании позволяют уверенно удерживать лидирующие  позиции на строительном рынке среди  негосударственных девелоперов.

«Сейчас  АТ АКБ «Аркада» под давлением - это факт. Наши оппоненты, не достигнув успеха в административной плоскости, перешли в нападения на уровне правоохранительных структур и  в информационном поле. Они  всячески пытаются  дискредитировать банк, чтобы снизить уровень доверия к нам.  Мы будем отстаивать свои честь и достоинство на разных уррвнях. И  надеемся на понимание со стороны наших инвесторов и партнеров» - говорят в пресс-службе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: АКБ «Аркада»
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 