После пятого тура мужской Суперлиги, который состоялся во Львове, интрига в турнирной таблице только усилилась

Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев поделился впечатлениями от пятого тура Суперлиги и очертил ожидания от завершающей части сезона. По его словам, борьба за медали только обостряется, а впереди болельщиков ждет настоящая спортивная интрига.

Острая борьба за серебро и бронзу

После пятого тура мужской Суперлиги, который состоялся во Львове, интрига в турнирной таблице только усилилась. Как отметил Александр Свищев, неожиданные результаты добавили чемпионату особого напряжения.

"Интрига у нас довольно большая сохраняется в борьбе за второе и третье места Суперлиги. Болельщики могли увидеть замечательные поединки с неожиданным результатом. Особенно приятно удивила команда "Акватико", которая одержала две победы у главных конкурентов за медали", — сказал президент ФВПУ.

Рост команд и важность последнего тура

Александр Свищев отметил прогресс не только лидеров, но и команд, которые ведут борьбу за 5-8 места:

"Команды "КИВС" и сборная Киева показали прогресс. Львовяне одержали три победы, а киевляне, несмотря на отсутствие очков, демонстрируют существенные изменения в игре. Они переживают кадровые трудности из-за участия игроков в рядах ВСУ, и мы уважаем их вклад в защиту страны".

Финал сезона и подготовка сборных

Впереди насыщенный месяц: будут определяться чемпионы среди мужчин и женщин, а также стартует подготовка к квалификации Евро-2026.

"Заключительный тур должен вывести наши команды на новый уровень. Планируем тренировочные сборы для мужской и женской сборной. Это важный этап на пути к чемпионату Европы", — подчеркнул Александр Свищев.

Задача максимум в квалификации

Свищев Александр прямо заявил: от национальных сборных ожидают лишь самых высоких результатов, несмотря на сложные группы.

"У женской команды непростые соперники — Сербия, Швейцария, Финляндия. Но мы хотим, чтобы девушки демонстрировали свою игру, характер и веру в себя", — прокомментировал он.

"У мужчин — Франция, Мальта, Португалия. Задача — пройти квалификацию. Мы имеем сильную команду, легионеры, которые играют за рубежом, должны стать движущей силой. Выступать за сборную — это гордость и ответственность", — резюмировал президент ФВПУ.

Поддержка спорта — инвестиция в будущее Украины

Кроме руководства ФВПУ, Александр Юрьевич Свищев активно инвестирует в развитие спорта. В 2022 году он открыл современный комплекс Leoland во Львове, который стал центром спортивной жизни.

Недавно там уже второй раз состоялся мастер-класс звезд украинского тенниса — Элины Свитолиной и Сергея Стаховского для более 160 детей со всей Украины.

Подытоживая, Президент ФВПУ Свищев Александр выразил твердое убеждение, что спорт играет ключевую роль в формировании национальной идентичности. Он заверил, что Федерация продолжит активно инвестировать в развитие молодых спортсменов, улучшение спортивной инфраструктуры и вообще в спортивную отрасль, ведь это, по его мнению, является фундаментом для будущего Украины.