Після п’ятого туру чоловічої Суперліги, що відбувся у Львові, інтрига в турнірній таблиці тільки посилилась

Олександр Свіщов, президент Федерації водного поло України

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов поділився враженнями від п’ятого туру Суперліги та окреслив очікування від завершальної частини сезону. За його словами, боротьба за медалі лише загострюється, а попереду на вболівальників чекає справжня спортивна інтрига.

Гостра боротьба за срібло і бронзу

Після п’ятого туру чоловічої Суперліги, що відбувся у Львові, інтрига в турнірній таблиці тільки посилилась. Як зазначив Олександр Свіщов, несподівані результати додали чемпіонату особливої напруги.

"Інтрига в нас доволі велика зберігається у боротьбі за друге і третє місця Суперліги. Вболівальники могли побачити чудові поєдинки з неочікуваним результатом. Особливо приємно здивувала команда "Акватіко", яка здобула дві перемоги у головних конкурентів за медалі", — сказав президент ФВПУ.

Ріст команд і важливість останнього туру

Олександр Свіщов відзначив прогрес не лише лідерів, а й команд, які ведуть боротьбу за 5-8 місця:

"Команди "КІВС" та збірна Києва показали прогрес. Львів’яни здобули три перемоги, а кияни, попри відсутність очок, демонструють суттєві зміни у грі. Вони переживають кадрові труднощі через участь гравців у лавах ЗСУ, і ми шануємо їхній внесок у захист країни".

Фінал сезону та підготовка збірних

Попереду насичений місяць: визначатимуться чемпіони серед чоловіків та жінок, а також стартує підготовка до кваліфікації Євро-2026.

"Заключний тур має вивести наші команди на новий рівень. Плануємо тренувальні збори для чоловічої та жіночої збірної. Це важливий етап на шляху до чемпіонату Європи", — наголосив Олександр Свіщов.

Завдання максимум у кваліфікації

Свіщов Олександр прямо заявив: від національних збірних очікують лише найвищих результатів, незважаючи на складні групи.

"Жіноча команда має непростих суперників — Сербію, Швейцарію, Фінляндію. Але ми хочемо, щоб дівчата демонстрували свою гру, характер і віру в себе", — прокоментував він.

"У чоловіків — Франція, Мальта, Португалія. Завдання — пройти кваліфікацію. Ми маємо сильну команду, легіонери, які грають за кордоном, повинні стати рушійною силою. Виступати за збірну — це гордість і відповідальність" – резюмував президент ФВПУ.

Підтримка спорту – інвестиція у майбутнє України

Окрім керівництва ФВПУ, Олександр Юрійович Свіщов активно інвестує у розвиток спорту. У 2022 році він відкрив сучасний комплекс Leolandу Львові, який став осередком спортивного життя.

Нещодавно там вже вдруге відбувся майстер-клас зірок українського тенісу — Еліни Світоліної та Сергія Стаховського для понад 160 дітей з усієї України.

Підсумовуючи, Президент ФВПУ Свіщов Олександр висловив тверде переконання, що спорт відіграє ключову роль у формуванні національної ідентичності. Він запевнив, що Федерація продовжить активно інвестувати у розвиток молодих спортсменів, покращення спортивної інфраструктури та загалом у спортивну галузь, адже це, на його думку, є фундаментом для майбутнього України.