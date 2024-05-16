Александр Свищев, Григорий Козловский и Unbroken подарили воинам возможность снова ходить

Кроме военных Александр Свищев и Григорий Козловский занимаются молодежью, много сил и внимания уделяют развитию спорта.

Фото: Александр Свищев - президент Федерации водного поло Украины

Григорий Козловский и Александр Свищев перевели средства для наших военных. Два миллиона гривен львовские бизнесмены и меценаты направили в БО "БФ "Незламні" для протезирования украинских воинов.

"Мы знаем, что пока военные нас защищают от врага – мы должны работать и помогать. Помогать не только тем, кто сейчас на фронте, но и помочь тем, кто вернулся" – отметил Григорий Козловский.

Национальный реабилитационный центр "Незламні" (Unbroken) – это уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от войны, получают комплексную квалифицированную медицинскую помощь. С начала полномасштабного вторжения здесь пролечили более 15 тысяч раненых украинцев.

Директор по коммуникациям и партнерствам Первого медобъединения Львова и руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец рассказала, что все переведенные деньги направлены на помощь и восстановление украинских военных: "Благодаря благотворителям в наш реабилитационный центр Unbroken было переведено 2 миллиона гривен. Эти средства будут направлены на помощь нашим защитникам и защитницам, которые потеряли конечности. Благодаря помощи таких меценатов как Григорий Козловский и Александр Свищев мы сможем установить конечности для наших защитников и подарить им возможность снова ходить, двигаться и максимально восстанавливаться".

Григорий Козловский добавил: "Мы рады, что в Украине существуют реабилитационные центры, которые не только устанавливают протезы, но и изготавливают их. Поэтому приобщаемся к этой инициативе и передаем БО "БФ "Незламні" средства на покупку компонентов, которые обеспечат изготовление качественных и эффективных протезов для наших военных".

"Война уже нанесла непоправимый вред здоровью украинцев. Более 90 тысяч украинцев потеряли конечности с начала полномасштабного вторжения. И к сожалению, их количество увеличивается. Поэтому, мы решили, что должны сделать свой вклад в протезирование несокрушимых украинцев. Помочь лечить, протезировать и реабилитировать украинцев в Украине", – рассказал президент Федерации водного поло, бизнесмен и меценат Александр Свищев.

Кроме военных Александр Свищев и Григорий Козловский занимаются молодежью, много сил и внимания уделяют развитию спорта. За вклад в развитие спортивной жизни страны издание "Обозреватель" внесло Александра Свищева и Григория Козловского в десятку бизнесменов Западной Украины, которые активно развивают спорт.

Григорий Петрович Козловский – основатель и почетный президент ФК "Рух", взял под свою опеку взрослую и юношескую команды футбольного клуба "Рух" в городе Винники в 2009 году. А в 2018 году бизнесмен создал Академию "Рух", которая имеет современную спортивную инфраструктуру, где ученики учатся по программе, разработанной по принципам академий ведущих европейских клубов, а юных спортсменов обучают лучшие тренеры. В 2023 году Академия "Руха" стала лауреатом премии "Футбольная академия года" по версии журнала "Футбол". А юные игроки команды "Рух" U-19 дважды подряд становились чемпионами Украины среди юниоров и выступали в Юношеской лиге УЕФА.

Александр Юрьевич Свищев как президент Федерации водного поло Украины и глава ватерпольного клуба "Динамо" Львов" много сил и времени уделяет развитию водного поло. При его президентстве клуб достиг весомых результатов. А сегодня ВК "Динамо" Львов" досрочно стал чемпионом Украины по водному поло среди мужских команд сезона 2023/2024.

Также Александр Свищев уделяет внимание и женскому поло, он возглавляет ВК "Динамо Амазонки"-КДЮСШ им. Ю. Кутенко (Львов), которые сегодня являются лидерами Высшей лиги.

В топ-10 также попали Олег Баран – президент волейбольного клуба "Барком-Кажаны", Владимир Маткивский – владелец ФК "Карпаты", Петр Адамик – президент Федерации регби, и руководитель регбийной команды "Сокол" (Львов) и другие.