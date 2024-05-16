Олександр Свіщов, Григорій Козловський та Unbroken подарували захисникам можливість знову ходити

Крім військових Олександр Свіщов та Григорій Козловський опікуються молоддю, багато сил та уваги приділяють розвитку спорту.

Фото: Олександр Свіщов - президент Федерації водного поло України

Григорій Козловський та Олександр Свіщов переказали кошти для наших військових. Два мільйони гривень львівські бізнесмени та меценати скерували у БО "БФ "Незламні" для протезування українських воїнів.

"Ми знаємо, що поки військові нас боронять від ворога — ми маємо працювати та допомагати. Допомагати не лише тим, хто зараз на фронті, а й допомогти тим, хто повернувся" – зазначив Григорій Козловський.

Національний реабілітаційний центр "Незламні" (Unbroken) – це унікальне місце, де дорослі та діти, які постраждали від війни, отримують комплексну кваліфіковану медичну допомогу. Від початку повномасштабного вторгнення тут пролікували більш як 15 тисяч поранених українців.

Директорка із комунікацій та партнерств Першого медоб’єднання Львова та керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець розповіла, що всі переказані гроші спрямовані на допомогу та відновлення українських військових: "Завдяки благодійникам до нашого реабілітаційного центру Unbroken було переказано 2 мільйони гривень. Ці кошти будуть спрямовані на допомогу нашим захисникам та захисницям, які втратили кінцівки. Завдяки допомозі таких меценатів як Григорій Козловський та Олександр Свіщов ми зможемо встановити кінцівки для наших захисників і подарувати їм можливість знову ходити, рухатись і максимально відновлюватись".

Григорій Козловський додав: "Ми раді, що в Україні існують реабілітаційні центри, котрі не лише встановлюють протези, а й виготовляють їх. Тому долучаємось до цієї ініціативи та передаємо БО "БФ "НЕЗЛАМНІ" кошти на купівлю компонентів, що забезпечать виготовлення якісних та ефективних протезів для наших військових".

"Війна вже завдала непоправної шкоди здоров’ю українців. Понад 90 тисяч українців втратили кінцівки від початку повномасштабного вторгнення. І на жаль, їх кількість збільшується. Тому, ми вирішили, що маємо зробити свій внесок у протезування незламних українців. Допомогти лікувати, протезувати та реабілітувати українців в Україні" – розповів президент Федерації водного поло, бізнесмен та меценат Олександр Свіщов.

Крім військових Олександр Свіщов та Григорій Козловський опікуються молоддю, багато сил та уваги приділяють розвитку спорту. За внесок у розвиток спортивного життя країни видання "Обозреватель" внесло Олександра Свіщова та Григорія Козловського до десятки бізнесменів Західної України, які активно розвивають спорт.

Григорій Петрович Козловський – засновник і почесний президент ФК "Рух", взяв під свою опіку дорослу та юнацьку команди футбольного клубу "Рух" у місті Винники у 2009 році. А у 2018 році бізнесмен створив Академію "Рух", яка має сучасну спортивну інфраструктуру, де учні навчаються за програмою, яка розроблена за принципами академій провідних європейських клубів, а юних спортсменів навчають найкращі тренери. У 2023 році Академія "Руху" стала лауреатом премії "Футбольна академія року" за версією журналу "Футбол". А юні гравці команди "Рух" U-19 двічі поспіль ставали чемпіонами України серед юніорів та виступали у Юнацькій лізі УЄФА.

Олександр Юрійович Свіщов як президент Федерації водного поло України та очільник ватерпольного клубу "Динамо" Львів" багато сил та часу приділяє розвитку водного поло. За його президентства клуб досягнув вагомих результатів. А сьогодні ВК "Динамо" Львів" достроково став чемпіоном України з водного поло серед чоловічих команд сезону 2023/2024.

Також Олександр Свіщов приділяє увагу і жіночому поло, він очолює ВК "Динамо Амазонки"-КДЮСШ ім. Ю. Кутенка (Львів), які сьогодні є лідерками Вищої ліги.

До топ-10 також потрапили Олег Баран – президент волейбольного клубу "Барком-Кажани", Володимир Матківський - власник ФК "Карпати", Петро Адамик – президент Федерації регбі, та керівник регбійної команди "Сокіл" (Львів) та інші.