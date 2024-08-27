Александр Свищев удостоен премии "Скарб Нации" за поддержку культуры в Украине

Вручение состоялось во время открытия проекта Молитва за Украину художника Владимира Козюка в Киево-Печерской лавре при поддержке Александра Свищева.

Фото: Александр Свищев – известный бизнесмен, меценат и инвестор

Известный спортивный функционер и меценат Александр Свищев удостоен награды национальной премии "Сокровище Нации 2024" за значительный вклад в развитие и восстановление Украины.

Вручение награды состоялось во время открытия художественного проекта "Молитва за Украину" народного художника Украины Владимира Козюка в Национальном заповеднике "Киево-Печерская лавра", который прошел при поддержке Александра Свищева.

"Александр Свищев, как современный украинский меценат, поддерживает искусство и культуру в сложные времена, продолжая традиции своих предшественников. Его поддержка проектов "Молитва за Украину" и "Украина сквозь века" стала символом единения и поддержки украинского народа в борьбе за независимость. Эти проекты скоро будут представлены в Европе", - отметил Владимир Козюк.

Помощь художникам

Национальная премия "Сокровище Нации" отмечает украинцев, которые демонстрируют мужество, человечность и силу духа, способствуют формированию положительного имиджа Украины и вносят весомый вклад в ее развитие. Эта награда является признанием их самоотверженной борьбы за победу страны.

Татьяна Забавская, президент национальной премии "Сокровище Нации 2024" и председатель правления ОО "Оберег человечества", подчеркнула: "Помощь, которую оказывает бизнесмен Александр Свищев художникам, является неоценимой для защиты и восстановления украинских ценностей. Его вклад помогает формировать сознательную гражданскую позицию".

Александр Свищев, кроме поддержки искусства, активно инвестирует в восстановление пострадавшей инфраструктуры в Украине и помогает военным и гражданским лицам. Он оказывает финансовую и материальную помощь больницам, реабилитационным центрам и другим учреждениям, занимающимся лечением и реабилитацией пострадавших от войны. Кроме того, он поддерживает закупку необходимых медикаментов и оборудования.

"Я искренне благодарен за эту высокую награду, которую получил от национальной премии "Сокровище Нации 2024". Эта награда является не только признанием моей работы, но и подтверждением важности совместных усилий в поддержке нашей культуры, искусства и национальных ценностей. Мы вместе творим будущее Украины, и эта награда вдохновляет меня продолжать поддерживать наши общие цели, работать над восстановлением и строить светлое будущее для нашей страны", – отметил Александр Юрьевич Свищев.

За свою волонтерскую деятельность в поддержку Вооруженных сил Украины и предоставленную гуманитарную и финансовую помощь, Александр Свищев получил знак почета Министерства обороны Украины.