Олександр Свіщов удостоєний премії "Скарб Нації" за підтримку культури і відновлення України

Вручення нагороди відбулося під час відкриття проєкту "Молитва за Україну" художника Володимира Козюка в "Києво-Печерській лаврі" за підтримки Олександра Свіщова.

Фото: Олександр Свіщов – відомий бізнесмен, меценат і інвестор

Відомий спортивний функціонер і меценат Олександр Свіщов удостоєний відзнаки національної премії "Скарб Нації 2024" за значний внесок у розвиток та відбудову України.

Вручення нагороди відбулося під час відкриття мистецького проєкту "Молитва за Україну" народного художника України Володимира Козюка в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра", що пройшов за підтримки Олександра Свіщова.

"Олександр Свіщов, як сучасний український меценат, підтримує мистецтво і культуру в складні часи, продовжуючи традиції своїх попередників. Його підтримка проєктів "Молитва за Україну" та "Україна крізь віки" стала символом єднання і підтримки українського народу в боротьбі за незалежність. Ці проєкти скоро будуть представлені в Європі" – зазначив Володимир Козюк.

Допомога митцям

Національна премія "Скарб Нації" відзначає українців, які демонструють мужність, людяність і силу духу, сприяють формуванню позитивного іміджу України та роблять вагомий внесок у її розвиток. Ця нагорода є визнанням їхньої самовідданої боротьби за перемогу країни.

Тетяна Забавська, президент національної премії "Скарб Нації 2024" та голова правління ГО "Оберіг людства", підкреслила: "Допомога, яку надає підприємець Олександр Свіщов митцям, є неоціненною для захисту та відновлення українських цінностей. Його внесок допомагає формувати свідому громадську позицію".

Олександр Свіщов, окрім підтримки мистецтва, активно інвестує у відновлення постраждалої інфраструктури в Україні та допомагає військовим і цивільним особам. Він надає фінансову і матеріальну допомогу лікарням, реабілітаційним центрам та іншим установам, що займаються лікуванням та реабілітацією постраждалих від війни. Крім того, він підтримує закупівлю необхідних медикаментів та обладнання.

"Я щиро вдячний за цю високу нагороду, яку отримав від національної премії "Скарб Нації 2024". Ця нагорода є не лише визнанням моєї роботи, але й підтвердженням важливості спільних зусиль у підтримці нашої культури, мистецтва та національних цінностей. Ми разом творимо майбутнє України, і ця нагорода надихає мене продовжувати підтримувати наші спільні цілі, працювати над відновленням і будувати світле майбутнє для нашої країни" – зазначив Олександр Юрійович Свіщов.

За свою волонтерську діяльність на підтримку Збройних сил України та надану гуманітарну і фінансову допомогу, Олександр Свіщов отримав знак пошани Міністерства оборони України.