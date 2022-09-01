Александр Усик – Тайсон Фьюри: прогноз на бой экспертов-аналитиков

Букмекерская компания Париматч Украина открыла прием ставок на возможный бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В этом материале расскажем, каковы шансы украинского боксера в поединке с обладателем титула WBС.

Эксперты Париматч Украина не определяют фаворита в поединке

20 августа в Джидде состоялся бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа, в котором аналитики Париматч Украина прогнозировали успех уроженца Крыма. Украинский боксер раздельным решением судей повторно победил британского боксера, оставив у себя пояса WBA, WBO и IBF. Также Усик был удостоен вручения пояса от авторитетного журнала The Ring.

После боя Усик заявил, что следующий его бой пройдет либо с Тайсоном Фьюри, либо вообще ни с кем. Отметим, что непобежденный британец последний поединок провел в апреле этого года, победив техническим нокаутом своего соотечественника Деонтея Уайлдера, после чего, Тайсон объявил о завершении карьеры.

Вызов, который кинул Усик британцу, не остался без внимания экспертов Париматч Украина. На данный момент лицензированная букмекерская контора оценивает шансы боксеров такими котировками:

Победа Усика – 2,40;

Ничья – 17,00;

Победа Фьюри – 1,55.

Как видим, фаворита в возможной встрече двух чемпионов аналитики не определяют. Шансы украинца победу составляют 41%, а британцу отведено 55% вероятности и еще 4% на ничью.

Помощь украинской армии

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа также принес пользу украинской армии. Благотворительный фонд боксера при поддержке Париматч Украина и сервиса Megogo организовал сбор средств для ВСУ. Общими усилиями организаторам удалось собрать 17 миллионов гривен, которые будут потрачены на покупку автомобилей для украинских военных.

Сбор средств проходил в режиме онлайн по ходу трансляции поединка. У зрителей была возможность внести пожертвования по указанным реквизитам. Этим методом было собрано 6,4 миллиона гривен. Еще пять миллионов в фонд перечислила компания Париматч Украина, а сервис Мегого передал 4,7 млн.





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