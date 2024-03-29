АЛЛО будет передавать с каждой онлайн-оплаты 100 гривен в Superhumans Center

Маркетплейс АЛЛО продолжает партнерство с медицинским центром Superhumans в новом благотворительном проекте "Инновации ради движения". С 25 марта 2024 года АЛЛО будет перечислять с каждой безналичной оплаты при онлайн-заказе на сайте allo.ua и в мобильном приложении 100 гривен на финансирование работы инновационной 3D-лаборатории в Superhumans Center, а точнее – на изготовление элементов для протезирования и реабилитации – культеприемников, ортезов, накладок на готовые протезы, ассистивных технологий, имплантов.

"Протезирование – новая реальность, но на помощь приходят инновации. Теперь онлайн-покупателям АЛЛО достаточно лишь выбрать способ оплаты – банковской картой или цифровым кошельком, и донат от нас сразу отправится на помощь украинским героям. В прошлом году мы профинансировали сверхсовременное протезирование воинов, в этом году мы продолжаем поддержку медицинских инноваций", — отмечает Дмитрий Деревицкий, сооснователь маркетплейса АЛЛО.

Медицинский центр Superhumans открыл 3D-лабораторию в начале 2024 года. Такие специализированные лаборатории работают эффективнее традиционного изготовления протезов – втрое быстрее при меньшей в 4 раза стоимости изделия. Это дает возможность обеспечить новыми технологичными протезами и вспомогательными девайсами значительно большее количество пациентов, а также точнее адаптировать устройство под нужды конкретного человека. Материалы, использующиеся для печати – фотополимерная смола, нейлон, гибкий полимер.

"Мы в Superhumans Center не только помогаем людям стать на ноги, мы делаем все, чтобы самые лучшие и современные технологии были доступными в Украине. Верим, что сможем стать источником инноваций и центром испытаний новейших технологий. При помощи 3D-печати изделия для людей с инвалидностью изготавливаются быстрее и стоят в разы дешевле. Кроме того, отдельные части протезов, требующие замены, и модели имплантов для хирургических вмешательств могут быть изготовлены в Украине. Это не только про экономическую эффективность и скорость, это – про перенос и развитие лучших мировых технологий в Украину", – комментирует Ольга Руднева, CEO Superhumans Center.

3D-печать развивается с 1980-х годов, имея сегодня значительное влияние на бизнес и науку, а бытовые модели 3D-принтеров помогают каждому быстро создать прототип или деталь. В медицине 3D-принтер впервые использовали в стоматологии. А сейчас 3D-печать используют в трансплантологии, пластической хирургии, травматологии. В протезировании и реабилитации 3D-печать имеет действительно революционные перспективы.

Реабилитация и протезирование в Superhumans Center бесплатны благодаря крупным донорам, а также партнерам, например, национальному маркетплейсу АЛЛО, который в 2023 году профинансировал изготовление миоэлектрических протезов для украинских героев. 15 млн грн были аккумулированы АЛЛО благодаря перечислению средств от продажи смартфонов.





АЛЛО — маркетплейс национального масштаба с инновационными товарами от электроники и инструментов до игрушек и мебели, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины.

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Superhumans Center — это современная клиника протезирования, реабилитации, реконструктивной хирургии и психологической поддержки пострадавших во время войны в Украине воинов и простых граждан. Первый Superhumans Center открыли в апреле 2023 года недалеко от Львова. В ближайшие годы Superhumans откроют еще 5 центров в разных городах Украины: Харькове, Николаеве, Виннице, Ровно и Днепре. Инициатором проекта стал украинский бизнесмен Андрей Ставницер.

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