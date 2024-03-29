АЛЛО передаватиме з кожної онлайн-оплати 100 гривень на медичні інновації в Superhumans Center

Маркетплейс АЛЛО продовжує партнерство з медичним центром Superhumans у новому благодійному проєкті "Інновації заради руху". З 25 березня 2024 року АЛЛО переказуватиме з кожної безготівкової оплати при онлайн-замовленні на сайті allo.ua та у мобільному застосунку 100 гривень на фінансування роботи інноваційної 3D-лабораторії в Superhumans Center, а точніше – на виготовлення елементів для протезування та реабілітації – куксоприймачів, ортезів, накладок на готові протези, асистивних технологій, імплантів тощо.

"Протезування – нова реальність, але на допомогу приходять інновації. Відтепер онлайн-покупцям АЛЛО достатньо лише вибрати спосіб розрахунку – банківською карткою чи цифровим гаманцем, і донат від нас одразу відправиться на допомогу українським героям. Минулого року ми профінансували надсучасне протезування воїнів, цього року ми продовжуємо підтримку медичних інновацій", — зазначає Дмитро Деревицький, співзасновник маркетплейсу АЛЛО.

Медичний центр Superhumans відкрив 3D-лабораторію на початку 2024 року. Такі спеціалізовані лабораторії працюють ефективніше за традиційне виготовлення протезів – утричі швидше при меншій у 4 рази вартості виробу. Це дає змогу забезпечити новими технологічними протезами та допоміжними девайсами набагато більшу кількість пацієнтів, а також точніше адаптувати виріб під потреби конкретної людини. Матеріали, що використовуються для друку – фотополімерна смола, нейлон, гнучкий полімер.

"Ми в Superhumans Center не лише допомагаємо людям стати на ноги, ми робимо все, щоб найкращі і найсучасніші технології були доступними в Україні. Віримо, що зможемо стати джерелом інновацій та центром випробування новітніх технологій. За допомогою 3D-друку вироби для людей з інвалідністю виготовляються швидше і коштують в рази дешевше. Окрім того, окремі частини протезів, які потребують заміни, та моделі імплантів для хірургічних втручань можуть бути виготовлені в Україні. Це не лише про економічну ефективність та швидкість, це – про перенесення та розвиток найкращих світових технологій в Україну", – коментує Ольга Руднєва, CEO Superhumans Center.

3D-друк розвивається з 1980-х років, маючи сьогодні неабиякий вплив на бізнес та науку, а побутові моделі 3D-принтерів допомагають кожному швидко створити прототип чи деталь. В медицині 3D-принтер вперше застосували у стоматології. А зараз 3D-друк використовують в трансплантології, пластичній хірургії, травматології. У протезуванні та реабілітації 3D-друк має справді революційні перспективи.

Реабілітація та протезування в Superhumans Center безоплатні завдяки великим донорам, а також партнерам, як-от національному маркетплейсу АЛЛО, який у 2023 році профінансував виготовлення міоелектричних протезів для українських героїв. 15 млн грн для цього було акумульовано АЛЛО завдяки відрахуванню коштів з продажу смартфонів.





АЛЛО — маркетплейс національного масштабу з інноваційними товарами від електроніки та інструментів до іграшок та меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

allo.ua – тицяй що хочеш!





Superhumans Center — це сучасна клініка протезування, реабілітації, реконструктивної хірургії та психологічної підтримки постраждалих під час війни в Україні військових і цивільних. Перший Superhumans Center відкрили у квітні 2023 року поблизу Львова. У найближчі роки Superhumans відкриють ще 5 центрів у різних містах України: Харкові, Миколаєві, Вінниці, Рівному та Дніпрі. Ініціатором проєкту став український бізнесмен Андрій Ставніцер.

superhumans.com – повертаємо українцям суперможливості!