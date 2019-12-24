Апарт-отель - новый вид инвестиции в недвижимость

Standard One Терминал: Дизайн апарт-отеля

Инвестиция в недвижимость – один из самых распространенных вариантов вложения накопленных денег. Перевод капитала в квадратные метры позволяет защитить его от инфляции, кражи и любого форс-мажора. Но чтобы купленная квартира стала приносить хотя бы 5-10% годовых, придется вложить много личного времени и денег на ремонт и оплату коммунальных.

Однако в Киеве реализуется проект, инвестиции в который обещают приносить от 15% годовых чистого пассивного дохода. В апарт-отеле Standard One Terminal, что на Южном вокзале, разработали бизнес-модель, которая позволяет за 6,5 лет полностью окупить вложения в недвижимость. Вместе с экспертами компании мы разобрались, почему вам стоит инвестировать в эти апартаменты.

Уникальная бизнес-модель на рынке столицы

Главной причиной покупки недвижимости в S1 Terminal является проработанная бизнес-модель, которая обеспечит стабильный доход всем собственникам. Покупая обычную квартиру в ЖК и сдавая ее даже в посуточную аренду, ваш доход будет напрямую привязан к загрузке помещения. В Standard One Terminal все владельцы получают равномерный доход, потому как:

апартаменты находятся в полном управлении одной обслуживающей компании;

загрузка отеля равномерно распределяется по всем доступным номерам;

доход инвесторам выплачивается из общего фонда пропорционально количеству имущества в собственности.

Уровень дохода владельцев апартаментов в S1 Терминал будет зависеть только от загруженности отеля. По подсчетам цифра прогнозируется на уровне 60-61%, поскольку отель находится рядом с Южным вокзалом и пересечением главных транспортных артерий города. Плюс, на территории отеля будут:

современный фитнес-зал на территории;

собственный конференц-зал;

клубный fine dining ресторан.

Стильный и функциональный дизайн апартаментов S1 Terminal привлечет огромное количество туристов и гостей города. Гостиничный оператор, управляющий апарт-отелем, уже налаживает связи с крупными туристическими операторами и планирует размещать свои предложения на популярных площадках онлайн-бронирования. Эти каналы обеспечат хороший поток заявок и приличную загрузку.

Пассивный доход с минимальным участием

Специалисты подсчитали, что среднегодовая загрузка Standard One Terminal должна быть на уровне 61%. При цене за номер в 89 долларов инвестору можно рассчитывать на 14 тысяч долларов годового дохода. Эксперты комплекса также рассказали, что планируют увеличивать уровень загруженности отеля за счет среднесрочной аренды.

Самое главное, инвестор практически не принимает участие в жизни комплекса, ведь все вопросы будет решать управляющая компания. Достаточно раз в год появляться на общих сборах, чтобы проголосовать за финансовый план. В дальнейшем вы сможете получать ежеквартальный отчет по работе вместе с накопленной суммой дивидендов. Это как банковский вклад, только с полной гарантией.

Высоколиквидный актив

Третья причина инвестиции в S1 Терминал – высокая ликвидность проекта. Это не просто недвижимость, а гибкий финансовый инструмент, который в любое время можно:

быстро и выгодно продать управляющей компании по программе «buy back»;

предложить на рынке в качестве готового бизнеса со стабильной прибыльностью.

Доверяйте профессионалам и вкладывайте деньги только в реальные проекты!