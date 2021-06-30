UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
30.06.2021, 11:12

ARENSIA: Выбор лечения в результате клинических исследований

Цей матеріал також доступний українською
ARENSIA: Выбор лечения в результате клинических исследований - Фото

ARENSIA – это частная исследовательская организация, которая специализируется на проведении клинических исследований

Выбор лечения конкретного больного основан на данных доказательной медицины, полученных в результате клинических исследований. Иными словами, данные, полученные в ходе масштабных, достоверных научных исследований, используются для принятия решений о назначении лечения конкретного больного.

В настоящее время считается рутинной практикой, когда новый метод диагностики и лечения болезни, прежде чем будет рекомендован для практического применения, должен пройти достаточно масштабные многоцентровые рандомизированные клинические исследования (РКИ). Именно РКИ создают фундамент для современной доказательной медицины.

Результаты проведенных исследований входят в основу международных или национальных клинических рекомендаций по диагностике и лечению того или иного заболевания. При этом рекомендации для назначения той или иной терапии или процедуры делятся на три класса:

  • Класс I: есть доказательства и общее согласие, что данная терапия или процедура полезна и эффективна.
  • Класс II: есть противоречивые доказательства и мнения о полезности и эффективности данной терапии или процедуры.
  • Класс IIа: большая часть доказательств или мнений в пользу процедуры или лечения.
  • Класс IIb: меньше данных за полезность процедуры / лечения.
  • Класс III: получены доказательства и общее согласие, что данная процедура / лечение неэффективно и может быть вредной.

Сами доказательства делятся на три уровня и базируются:

  • уровень А – на данных многоцентровых рандомизированных исследований или метаанализа (объединенного анализа нескольких исследований);
  • уровень В – на материалах одного рандомизированного исследования или нескольких нерандомизированных исследований;
  • уровень С – только на консенсусе мнений экспертов.

ARENSIA – это частная исследовательская организация с немецким акционерным капиталом, основанная в 2010 году, которая специализируется на проведении клинических исследований I и II фазы. Главный офис компании расположен в г. Дюссельдорфе, Германия.

ARENSIA открыла современные специализированные центры для проведения клинических исследований в разных странах Европы. Исследовательские центры ARENSIA оснащены всем необходимым для обслуживания и комфорта пациентов. Исследовательские центры полностью обеспечены современным медицинским оборудованием, что позволяет гарантировать безопасность пациентов при проведении клинических исследований.

 

Исследовательские центры компании ARENSIA в Украине являются одними из крупнейших в стране специализированных центров клинических исследований. Филиалы ARENSIA в Украине проводят клинические исследования I и II фазы в различных терапевтических направлениях согласно самым высоким международным стандартам.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: клінічні дослідження, ARENSIA
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 