ARENSIA: Выбор лечения в результате клинических исследований

Выбор лечения конкретного больного основан на данных доказательной медицины, полученных в результате клинических исследований. Иными словами, данные, полученные в ходе масштабных, достоверных научных исследований, используются для принятия решений о назначении лечения конкретного больного.

В настоящее время считается рутинной практикой, когда новый метод диагностики и лечения болезни, прежде чем будет рекомендован для практического применения, должен пройти достаточно масштабные многоцентровые рандомизированные клинические исследования (РКИ). Именно РКИ создают фундамент для современной доказательной медицины.

Результаты проведенных исследований входят в основу международных или национальных клинических рекомендаций по диагностике и лечению того или иного заболевания. При этом рекомендации для назначения той или иной терапии или процедуры делятся на три класса:

Класс I: есть доказательства и общее согласие, что данная терапия или процедура полезна и эффективна.

Класс II: есть противоречивые доказательства и мнения о полезности и эффективности данной терапии или процедуры.

Класс IIа: большая часть доказательств или мнений в пользу процедуры или лечения.

Класс IIb: меньше данных за полезность процедуры / лечения.

Класс III: получены доказательства и общее согласие, что данная процедура / лечение неэффективно и может быть вредной.

Сами доказательства делятся на три уровня и базируются:

уровень А – на данных многоцентровых рандомизированных исследований или метаанализа (объединенного анализа нескольких исследований);

уровень В – на материалах одного рандомизированного исследования или нескольких нерандомизированных исследований;

уровень С – только на консенсусе мнений экспертов.

ARENSIA – это частная исследовательская организация с немецким акционерным капиталом, основанная в 2010 году, которая специализируется на проведении клинических исследований I и II фазы. Главный офис компании расположен в г. Дюссельдорфе, Германия.

ARENSIA открыла современные специализированные центры для проведения клинических исследований в разных странах Европы. Исследовательские центры ARENSIA оснащены всем необходимым для обслуживания и комфорта пациентов. Исследовательские центры полностью обеспечены современным медицинским оборудованием, что позволяет гарантировать безопасность пациентов при проведении клинических исследований.

Исследовательские центры компании ARENSIA в Украине являются одними из крупнейших в стране специализированных центров клинических исследований. Филиалы ARENSIA в Украине проводят клинические исследования I и II фазы в различных терапевтических направлениях согласно самым высоким международным стандартам.