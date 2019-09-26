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26.09.2019, 17:37

Авто в кредит: как оформить и не пожалеть

Авто в кредит: как оформить и не пожалеть - Фото

Экономисты советуют подойти к этому процессу ответственно.Что нужно знать

По данным Госстата Украины, в июле 2019 года средняя зарплата по стране составляла 10971 грн. Таким образом, для покупки нового автомобиля иностранного производства семья должна собирать средства по меньшей мере 10 лет, или не есть и не пить где-то 3 года. Вы готовы подождать? Если нет, берите авто в кредит.

Копим на первичный взнос

Большинство банков предлагают кредиты при условии уплаты первичного взноса от 10-до 25% стоимости авто. Некоторые автосалоны предлагают программы замены старого авто на новое - это значительно упрощает решение проблему поиска средств.

Экономисты советуют подойти к этому процессу ответственно: если нет имущества, которое можно продать и получить средства для уплаты взноса, нужно ежемесячно откладывать приблизительно 10% всех доходов. Так за несколько месяцев вы получите нужные средства.

Рахуємо все

Автодилеры и банковские работники всегда предложат автокредит калькулятор - специальную программу, которая самостоятельно рассчитает эффективную кредитную ставку и сумму процентов по кредиту. Так вы сразу получите все нужные сведения относительно реальной стоимости услуг банка из открытия счета, размера банковской комиссии, размера ежемесячного взноса, наличия скрытых платежей, о которых не рассказывают в красивой рекламе.

Большинство банков упростили условия по авто кредитам. Да, банк "Южный" предлагает интересные условия: 

  • размер кредита будет складывать к 80% рыночной стоимости авто;
  • банк не будет требовать дополнительных расходов на страхование жизни заемщика;
  • срок кредитования - до 7 лет;
  • кредит возможно получить без начального взноса;
  • ккредит выдается на покупку транспортного средства в любом автосалоне, кроме машин, которые выработаны в РФ и КНР.

Что нужно для получения кредита

Вопрос относительно возможности получения кредита в конкретном банке стоит решить еще к началу поиска авто. Подготовьте стандартный пакет документов : паспорт заемщика, справка налоговой об идентификационном коде налогоплательщика, справка о доходах.

Учтите совокупный доход семьи, риски потери работы, планы относительно пополнения семьи, другие ситуации, которые могут негативно повлиять на вашу способность на обслуживание кредита.

Собирайте справки из всех мест работы и банков, если имеете депозиты. Физические лица-предприниматели показывают книгу доходов и сообщают о других источниках поступление прибыли.

Для рассмотрения согласия на выдачу кредита необходимо предоставить в банк счет и спецификацию от салона. Клиент имеет возможность самостоятельно избрать новый автомобиль в любом салоне. 

Если уверены в том, что ваши доходы позволяют получить кредит - смело идите к автосалону и получайте счет.

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Теги: автокредит
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