Большинство украинцев за 2 года не имели проблем с банками - исследование

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За останні 2 роки 76% українців не мали жодної проблемної ситуації у взаємодії з банками. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування українських споживачів фінансових послуг, проведеного для Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підтримки Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» в грудні 2019 року, яке сьогодні обговорили під час онлайн-круглого столу.

За даними дослідження, частка опитаних, що зберігають понад половину своїх коштів у банку, зросла з 8% до 13%, а отже, довіра до банків поступово відновлюється. Важливо, що фактор недовіри до банків перестав згадуватися як провідний чинник відсутності банківського рахунку. Водночас, порівняно з 2017 роком знизилась зацікавленість українців у фінансових послугах: так, якщо у 2017 році 63% вибірки зазначали зацікавленість у фінансових послугах проти 37% тих, хто «скоріше не цікавиться», то в 2019 році це співвідношення склало 58% проти 42%. Також 22% опитаних стверджують, що взагалі не мають банківських рахунків.

«Отримані результати дослідження, в першу чергу, це маркер для нас - ми бачимо напрями розширення своєї діяльності для збільшення обізнаності громадян про механізми захисту їхніх прав вкладників і коштів у банках. Нагадаю, що попри безпрецедентні масштаби кризи банківського сектору 2014-2017 рр., Фонд виконав покладені на нього зобов’язання: виплатив двом мільйонам вкладників неплатоспроможних банків відшкодування на загальну суму майже 90 млрд грн. З огляду на бажання респондентів отримувати інформацію про Фонд і систему гарантування вкладів у банках, ми будемо раді розширенню співпраці з ними у цьому напрямку», - сказала директор-розпорядник Фонду гарантування Світлана Рекрут.

Заступник директора-розпорядника Фонду гарантування Андрій Оленчик зазначив: «За результатами опитування ми побачили не лише як змінилися фінансові настрої та поведінка українців, а й ті напрямки, в яких Фонд має докласти зусиль для підвищення рівня обізнаності громадян про систему гарантування вкладів. Наприклад, було недостатньо знань про особливості гарантування вкладів у валюті чи відкритих онлайн. При цьому, варто зауважити, що завдання Фонду не лише здійснювати відшкодування коштів за вкладами у банках-банкрутах, а й захищати права вкладників. Для нас важливо підвищити обізнаність користувачів фінансових послуг і навчити їх користуватися інструментами захисту своїх коштів. Це не лише підвищить безпеку їхніх вкладів, а й надасть їм впевненості щодо зберігання своїх коштів у банках».

Дослідження демонструє, що більшість українців знають про гарантування вкладів у гривні (обізнаність зросла з 67% до 86%) та у валюті (обізнаність зросла з 51% до 59%). Майже половина респондентів обізнана з розміром максимальної гарантованої суми відшкодування. Однак зросла кількість тих, хто вважає, що гарантовану суму варто збільшити. Так, у 2017 році частка опитаних, які задоволені поточним рівнем відшкодування, становила 47%, а у 2019 році - скоротилася до 41%. Показовим є той факт, що зростає важливість інтернету й соціальних мереж як джерела достовірної інформації про фінансові послуги, а важливість телебачення, навпаки, зменшується.

Керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» Роберт Бонд зазначив: «Ми із задоволенням підтримуємо проведення Фондом гарантування вкладів цього дослідження, яке вимагається законодавством України, а також є найкращою міжнародною практикою для установ страхування депозитів. Ми впевнені, що Фонд використає результати дослідження для того, щоб краще інформувати споживачів фінансових послуг про заощадження та депозити».

Опитування проводилося дослідницькою агенцією Info Sapiens серед 2 144 респондентів віком від 18 років, які декларували щонайменше мінімальний рівень зацікавленості інформацією щодо фінансових послуг в Україні, у грудні 2019 року. Географія охоплення - всі регіони України, окрім АР Крим, територій Донецької та Луганської областей, які не є підконтрольними Уряду України. Респондентів опитали стосовно різноманітних аспектів системи гарантування вкладів, потреби в додатковій інформації та бажаних її каналів, а також особливостей фінансової поведінки, зокрема у сфері заощаджень. З результатами дослідження можна ознайомитися на веб-сторінках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» за посиланнями:

ФГВФО: http://www.fg.gov.ua/fin-prosvita/rezultaty-opytuvan

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»: http://www.fst-ua.info/wp- content/uploads/2020/05/DGF_Survey_18may2020_ua_covers.pdf

Про ФГВФО

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб заснований у 1998 році з метою захисту прав та законних інтересів вкладників банків. Основним завданням Фонду є забезпечення функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку. Усі банки, які мають банківську ліцензію, є учасниками Фонду, окрім АТ «Ощадбанк».

Серед функцій Фонду, зокрема, є здійснення заходів щодо інформування громадськості про функціонування системи гарантування вкладів фізичних осіб, захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, підвищення рівня фінансової грамотності населення.

Про USAID

USAID є однією з провідних установ світу у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року. З додатковою інформацією про діяльність USAID можна ознайомитися на веб-сайті http://www.usaid.gov/ukraine або на сторінці у Фейсбук - https://www.facebook.com/USAIDUkraine.

Про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору»

Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» підтримує реформування фінансового сектору в Україні та надає технічну допомогу за такими напрямами: споживче кредитування; реформування законодавчої та нормативної бази; розширення доступу до фінансів у небанківському фінансовому секторі; розширення застосування електронних фінансів; а також сприяння залученню населення до фінансових ринків та захисту прав споживачів фінансових послуг. З додатковою інформацією про Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» та його діяльність можна ознайомитися на веб-сторінці: http://www.fst-ua.info/en/ та на сторінці у Фейсбук: https://www.facebook.com/FSTProject.