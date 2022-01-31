UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
31.01.2022, 16:07

Бронежилет скрытого ношения "Demidov Armor": лучшая защита, уникальные технологии

Цей матеріал також доступний українською
Бронежилет скрытого ношения "Demidov Armor": лучшая защита, уникальные технологии - Фото

Мировые политики, бизнесмены, звезды и их семьи в качестве особого уровня защиты используют бронежилеты скрытого ношения. На рынке защитных спецсредств можно найти много подобных бронежилетов. Правда, есть у них всех существенный минус – "скрыты" они условно. Надев такой жилет под пиджак или рубашку, броня будет торчать, а ее контуры будут видны невооруженным глазом. Серийное производство не учитывает индивидуальные параметры клиентов.

Demidov Armor более 10 лет разрабатывал уникальную технологию производства действительно скрытого бронежилета и предлагает VIP-клиентам достойный аксессуар для защиты.

Бронежилет скрытого ношения "Demidov Armor": лучшая защита, уникальные технологии

Demidov отталкивается в первую очередь от ценности здоровья и жизни клиента. Исключительная технология MYPROOFING и современные баллистические материалы предполагает идеальное сочетание защиты, комфорта и гибкости.

Demidov Armor не просто соединяет куски баллистической ткани, а создает комплексную баллистическую структуру, досконально копирующую силуэт заказчика. 

Каждый бронежилет скрытого ношения − уникален и создается вручную, индивидуально под параметры клиента. Такие бронежилеты это не просто броня, а настоящее произведение искусства со статусом Luxury. Он не только защищает своего владельца, но и удобен, эстетически привлекателен, а также идеально сидит по фигуре и остается незаметным. Выглядит изящно, не выделяется под одеждой и не воспринимается как бронежилет. Уникальная разработка фирмы − специальный бронежилет для женщин, учитывающий особенности фигуры. Ведь, броня − это не только предмет защиты, но и новый элемент гардероба.

При своей компактности и небольшом весе бронежилет способен не только остановить и уничтожить попавшую в него пулю, но и защитить от травм и повреждений. Жилет обеспечивает исключительную устойчивость к ножам, шипам, иглам. 

Бронежилет скрытого ношения "Demidov Armor": лучшая защита, уникальные технологии

В производстве используются материалы класса люкс: алькантара, кожа крокодила, бизона или питона, карбоновое волокно. Такое сочетание приятно для кожи, предотвращается образование излишней влаги и прилипание конструкции к коже. Этот жилет идеально подходит для тех, кто ищет удобную и ненавязчивую защиту.

Современный бронежилет скрытого ношения от Demidov Armor – выбор медийных личностей, политиков, звезд шоу-бизнеса со всего мира. Demidov Armor − бренд индивидуальных средств защиты. Бронежилеты, скрытые от окружающей публики и надежно защищающие своего обладателя от внешних угроз. Уникальная технология для вашей безопасности, не имеющая аналогов во всем мире.  

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: бронежилет Demidov Armor
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 