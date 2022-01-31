Бронежилет скрытого ношения "Demidov Armor": лучшая защита, уникальные технологии

Мировые политики, бизнесмены, звезды и их семьи в качестве особого уровня защиты используют бронежилеты скрытого ношения. На рынке защитных спецсредств можно найти много подобных бронежилетов. Правда, есть у них всех существенный минус – "скрыты" они условно. Надев такой жилет под пиджак или рубашку, броня будет торчать, а ее контуры будут видны невооруженным глазом. Серийное производство не учитывает индивидуальные параметры клиентов.

Demidov Armor более 10 лет разрабатывал уникальную технологию производства действительно скрытого бронежилета и предлагает VIP-клиентам достойный аксессуар для защиты.

Demidov отталкивается в первую очередь от ценности здоровья и жизни клиента. Исключительная технология MYPROOFING и современные баллистические материалы предполагает идеальное сочетание защиты, комфорта и гибкости.

Demidov Armor не просто соединяет куски баллистической ткани, а создает комплексную баллистическую структуру, досконально копирующую силуэт заказчика.

Каждый бронежилет скрытого ношения − уникален и создается вручную, индивидуально под параметры клиента. Такие бронежилеты это не просто броня, а настоящее произведение искусства со статусом Luxury. Он не только защищает своего владельца, но и удобен, эстетически привлекателен, а также идеально сидит по фигуре и остается незаметным. Выглядит изящно, не выделяется под одеждой и не воспринимается как бронежилет. Уникальная разработка фирмы − специальный бронежилет для женщин, учитывающий особенности фигуры. Ведь, броня − это не только предмет защиты, но и новый элемент гардероба.

При своей компактности и небольшом весе бронежилет способен не только остановить и уничтожить попавшую в него пулю, но и защитить от травм и повреждений. Жилет обеспечивает исключительную устойчивость к ножам, шипам, иглам.

В производстве используются материалы класса люкс: алькантара, кожа крокодила, бизона или питона, карбоновое волокно. Такое сочетание приятно для кожи, предотвращается образование излишней влаги и прилипание конструкции к коже. Этот жилет идеально подходит для тех, кто ищет удобную и ненавязчивую защиту.

Современный бронежилет скрытого ношения от Demidov Armor – выбор медийных личностей, политиков, звезд шоу-бизнеса со всего мира. Demidov Armor − бренд индивидуальных средств защиты. Бронежилеты, скрытые от окружающей публики и надежно защищающие своего обладателя от внешних угроз. Уникальная технология для вашей безопасности, не имеющая аналогов во всем мире.