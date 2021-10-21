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21.10.2021, 17:15

"БыстроНайм" допомагає українцям знайти роботу

Цей матеріал також доступний українською
"БыстроНайм" допомагає українцям знайти роботу - Фото

Портал поиска работы Ua.trud.com и МФО "БыстроЗайм" организовали совместный проект для трудоустройства людей, остро нуждающихся в финансовой поддержке – сайт "БыстроНайм". 

С 2020-го года экономика Украины находится в кризисе, а вместе с ней – и рынок труда. По данным Ua.trud.com, за прошлый год зарплаты в Украине снизились на 31%: с 16428 грн. в январе до 11324 грн. в декабре 2020-го. В нынешнем году средний уровень зарплат остается на отметке 8,5 тыс. грн. и к докризисному уровню не вернулся. 

В сложных экономических условиях люди охотно обращаются за материальной поддержкой в микрофинансовые компании для получения кредита. За первое полугодие было выдано 7,1 млн. микрокредитов – на 43% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Кредит помогает "закрыть" базовые статьи расходов, однако его выдача не всегда возможна. Например, микрокредитная финансовая организация (МФО) может отказать обладателю плохой кредитной истории. В этом случае возможность поправить финансовое положение можно с помощью совместного проекта Ua.trud.com и "БыстроЗайм" – сайта для поиска работы "БыстроНайм". 

В случае отказа МФО в выдаче кредита клиенту рекомендуют зарегистрироваться в базе данных, чтобы получить помощь в трудоустройстве. 

Участники проекта "БыстроНайм" получают содействие в продвижении на рынке труда.

Помощь в оформлении резюме и подготовке к собеседованию

Рекомендации по составлению резюме – по его наполнению и наглядному оформлению – помогают кандидатам произвести эффектное первое впечатление на работодателя. 

Продвижение резюме специалиста

По запросу работодателя сайт по трудоустройству показывает резюме всех соискателей, подходящих под критерии – от 5-6-ти до нескольких десятков. "БыстроНайм" присваивает резюме статус VIP – и оно удерживается в первых строках списка, который видит работодатель. 

Рассылка резюме работодателям

Ua.trud.com делает регуля  рную рассылку работодателям, которые зарегистрировались на сайте. В каждом письме – набор резюме, соответствующих открытым вакансиям компании. 

На сайте "БыстроНайм" соискатель может самостоятельно найти вакансии, соответствующие его навыкам, опыту, пожеланиям относительно режима работы и типа занятости. 

Участники проекта "БыстроНайм" надеются, что их совместные усилия помогут украинцам, оказавшихся в кризисной ситуации, восстановить профессиональный статус и найти стабильный источник дохода для поддержания достойного уровня жизни.

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Теги: Ua.trud.com﻿
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