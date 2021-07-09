Бюджетные смартфоны Samsung: что ждать от недорогих моделей

Выбирая новый телефон, мы часто ориентируемся на его характеристики, в то время как ценности в цифровом мире сместились с ядер процессора и объема оперативки в сторону безопасности и автономности девайса.

Почему при дефиците бюджета выгодно купить смартфон Samsung? Читайте и берите на заметку.

Свежее ПО, оптимизация и фирменные фишки

Если предпочитаете максимальную конфиденциальность, телефон Самсунг с фирменной платформой KNOX гарантирует безопасность. Мощная программная защита данных интегрирована в железо устройства, поэтому взлом смартфона полностью исключен.

Кроме этого, KNOX эффективен в защите от вирусов, которыми кишит интернет: он легко распознает и блокирует вредоносное ПО. Система также позволяет создавать защищенное пространство с дополнительной идентификацией, где надежно сохранятся все ваши секреты.

Технологии защиты и шифрования данных доступны на всех моделях независимо от стоимости, поэтому даже самые бюджетные смартфоны Samsung используются с максимальным комфортом.

В сегменте устройств стоимостью до 5 тысяч гривен производитель позаботился о достойной съемке контента. Для большинства моделей недорогих девайсов актуальны камеры на 3 и даже 4 объектива.

Каждый из них предназначен для разных задач:

основной модуль высокого разрешения – для качественных фото, сделанных днем и ночью;

камера глубины резкости – для стильных портретных снимков;

широкоугольный объектив – для пейзажей и архитектуры;

макро-камера – для миниатюрных объектов.

В рамках приложения можно выбрать оригинальные фильтры и установить подходящие настройки для любых условий съемки. Селфи-камеры смартфонов Samsung нового поколения сделают общение по видеосвязи и запись видеообращений четкими и реалистичными.

Впечатляющая автономность

Модели 2020–2021 года усилили позиции в вопросе мощности батарей. Аккумуляторы емкостью в 4–5 тыс. мА∙ч стали обычным делом, а способность телефона "дожить" до вечера – обязательным условием при покупке аппарата.

В каталогах Samsung нижнего ценового эшелона чаще всего встречаются действительно мощные аккумуляторы. Это объяснимо: именно батарея обслуживает 8-ядерные процессоры, детализированные камеры и безрамочные экраны.

Хотя аккумуляторы и стали более емкими, заряжаются они все так же быстро. Технологии быстрой зарядки позволяют восполнить запас энергии всего за пару часов.