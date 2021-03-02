Часы ручной сборки Hvilina – уже в Украине

Компания выпускает исключительно лимитированные дизайнерские коллекции часов в формате whole hand made.

Каждая коллекция бренда – это отдельный дизайнерский проект со своей идеей, философией и эксклюзивной эстетикой.

В Украине уже доступны к заказу 2 флагманские коллекции.

Коллекция Green Screen – это дань эпохе 90-х. Это время "Матрицы" и основ программирования. И флагман этой коллекции из 3-х дизайнов получил свое логичное название – Basiс, язык программирования того времени. Зеленый пиксельный циферблат, паспорт изделия с номерами страниц в двоичном коде и множество других деталей. Всего в коллекции выпущено по 1000 штук каждого дизайна с индивидуальным номером.

SALIDARNASĆ (Салідарнасць) – коллекция, объединившая людей в связи с событиями прошлого года в Беларуси. Поэтому история и дизайнерское решение вылилось в идею пчелиных сот, символизирующих сплоченность, единство и взаимопомощь. Соты на циферблате отличаются как внешним видом, так и технологией нанесения, создавая целостную картину и органично дополняя друг друга. Всего в коллекции выпущено по 500 штук каждого дизайна.

Сегодня HVILINA – в процессе разработки эксклюзивной cерии, посвященной украинскому графическому искусству и одному из его ключевых авторов, работами которого вдохновились дизайнеры бренда.

А все последние коллекции часовой мануфактуры уже доступны к заказу на сайте hvilina.com.ua.