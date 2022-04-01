Чем хорош iPhone SE 3?

iPhone SE 3 — новый бюджетный смартфон от компании Apple с мощным процессором, но старым дизайном в стиле "восьмерки". Каким получился Айфон SE 3 рассказывают подробнее специалисты интернет-магазина stylus.ua.

Дизайн и экран Айфон SE 3

Несмотря на все надежды о том, что третий Айфон СЕ обновится внешне, этого не произошло. SE по-прежнему выполнен в корпусе старого iPhone 8 с широкими рамками сверху и снизу и с кнопкой Home под экраном. В новом поколении компания использовала керамическое стекло Ceramic Shield для передней и задней панели смартфона: оно прочнее того, что было в предыдущем поколении.

В SE 3 установлен маленький экран Retina HD диагональю 4,7’’, выполненный по технологии IPS. Благодаря разрешению 1334x750 точек и плотности пикселей 326 ppi картинка качественная, детализированная. Заявлена поддержка технологии True Tone, которая автоматически настраивает уровень яркости и баланс белого в зависимости от условий освещения.

Производительность

В новинке используется мощный чип A15 Bionic, созданный по 5-нм техпроцессу. Это тот же чип, который установлен в iPhone 13, поэтому можно рассчитывать на бескомпромиссную скорость работы и отличную производительность при решении любых ресурсоемких задач.

Процессор работает в паре с 16-ядерной системой машинного обучения Neural Engine. За обработку графики отвечает новый 4-ядерный видеоадаптер, аналогичный тому, что используется в iPhone 13. Купить iPhone SE 3 можно с объемом памяти:

64 Гб,

128 Гб,

256 Гб.

Автономность

По сравнению с Айфон СЕ 2, время автономной работы iPhone SE 3 выросло:

до 15 часов воспроизведения видео;

до 10 часов просмотра видео в формате стрима;

до 40 часов воспроизведения аудио.

Смартфон поддерживает быструю зарядку — за полчаса он заряжается на 50%. Для получения таких показателей необходимо использовать 20-ваттный блок питания.

Камера в iPhone SE 3

Смартфон оснащен 12-мегапиксельной камерой с 5-линзовым объективом со светосилой f/1.8. Ожидать от этой камеры сверхвозможностей не стоит, перед нами все-таки бюджетный смартфон. Но сделать неплохие кадры можно, в том числе портретные и панорамные фото. В iPhone SE 3 есть поддержка 5-кратного цифрового зума, стабилизация изображения и поддержка фотографических стилей.

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