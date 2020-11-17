Черная пятница 2020: что ожидать от нее во время карантина

Начало ноябрьского сезона скидок – традиционно одно из самых ожидаемых торговых событий года, но в этот раз Черная пятница будет непохожей ни на одну из предыдущих. Пандемия вносит свои коррективы во все сферы жизни, что же она будет означать для марафона скидок и распродаж?

Что такое черная пятница?

Традиционная уже в Украине Черная пятница – это ежегодный марафон распродаж, который проводится в конце ноября. В США этот день знаменует начало сезона рождественских покупок и считается самым большим торговым праздником в году. Существует несколько версий происхождения названия, но все они связаны с небывалым количеством покупателей в этот день, настолько большим, что каждый раз происходили столкновения и заторы на дорогах, огромные очереди и стычки охотников за скидками. При этом выгода от такого дня была обоюдной – покупатели экономили, а продавцы получали огромную выручку в один день.

Когда наступит Черная пятница 2020?

По американской традиции Black Friday наступает на следующий день после Дня благодарения. В этом году Черная пятница приходится на 27 ноября. Но многие магазины в условиях карантина увеличили длительность акционных предложений, чтобы процесс покупок был максимально удобным и безопасным. Например, интернет-магазин ROZETKA стартовал Праздник шоппинга 11 ноября и не планирует останавливаться – марафон различных скидок продлится весь ноябрь.

Что покупать в Черную пятницу?

Традиционно Черная пятница считалась началом охоты за рождественскими подарками. Чтобы выгодно купить дорогостоящий презент, нужно было позаботиться об этом заранее – выбрать магазин, занять очередь накануне и успеть схватить вещь первым после открытия дверей. Сейчас такие экстремальные покупки, конечно, никто не делает, в интернет-магазине достаточно несколько кликов мышкой и товар уже к вам в пути. Но выгодные предложения все же ограничены количеством товаров в запасе. Поэтому такие популярные товары, как смартфоны или игровые приставки, раскупаются в считанные часы. Также традиционно в рейтингах наиболее частых покупок появляются телевизоры, ноутбуки, различная компьютерная периферия и умные гаджеты. Чуть меньшую, но значительную часть покупок в Черную пятницу составляют ювелирные украшения и парфюмерия. Ну, и поскольку новогоднее застолье не за горами, в Украине часто начинают готовиться к нему заранее, покупая впрок продукты и напитки.