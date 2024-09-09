Что можно приобрести за криптовалюту в Украине и мире

Расчет криптовалютой становится все более популярным, в частности, в Украине, где многие компании уже принимают цифровые деньги.

11_Що можна придбати за криптовалюту в Україні та світі

Сегодня уже мало кого удивишь расчетом криптовалютой. Ведь более 60% стран мира легализовали операции с цифровыми деньгами на своей территории. И хотя в Украине этот процесс пока на стадии обсуждения соответствующего законопроекта, уже многие известные компании и малые бизнесы ввели систему оплаты криптовалютой в своих магазинах.

Какие украинские компании разрешили оплату цифровыми деньгами

Чтобы обеспечить своим пользователям возможность выводить виртуальные деньги и оплачивать ими покупки лучшие биржи криптовалют создают собственные приложения и даже криптокарткочки. Спрос на проведение операций в Украине с помощью цифровых денег растет, поэтому неудивительно, что отечественный бизнес охотно вводит такой вид оплаты за собственные товары и услуги. Вот лишь несколько отраслей, где можно произвести расчет виртуальными деньгами:

электроника;

одежда и обувь;

продукты питания;

туризм и отдых;

здоровье и красота;

благотворительность.

Как видите, оплата криптовалютой в Украине охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Криптокартой можно заправить авто на WOG, купить новый смартфон в сети магазинов ТехноЁж или новый холодильник в Фокстроте. Если вы планируете отдых, то можете оплатить услуги турфирмы JoinUp и заказать билеты на Tickets UA тоже за цифровые деньги. Обновить свой гардероб с помощью криптовалюты можно на Rechi UA, а купить что-то своему любимцу в интернет-магазине Барбос. Даже такие нетривиальные вещи, как визит к стоматологу или услуги юриста, теперь можно оплатить биткоином. И что особенно важно сейчас для каждого украинца, это возможность поддержать "Фонд Сергея Притулы" или "Таблеточки" донатом, даже цифровым.

Эти примеры лишь небольшая часть того перечня украинских компаний и организаций, которые наладили систему оплаты с помощью криптовалюты. И это только начало развития криптовалютного рынка в нашей стране.

Об оплате виртуальными деньгами в мире

Популярность цифровых денег в современном мире растет ежегодно. Поэтому постоянно появляются новые компании в разных странах, которые готовы к расчету криптовалюты. Среди брендов с мировым именем можно встретить:

Microsoft;

Xbox;

Nike;

Gucci;

Tesla.

Но еще в начале 2010 года никто не мог вообразить, что виртуальные деньги станут повседневностью бытия.

Первая в истории покупка криптовалютой была совершена 21 мая 2010 года. Флоридский программист, по имени Ласло Хейниц заплатил 10 000 Bitcoin за две пиццы. В то время Bitcoin был почти неизвестен, и его ценность была незначительной. Интересно отметить, что 10 000 Bitcoin, которые Хейниц потратил 14 лет назад, сегодня стоили бы более 400 миллионов долларов США. Так что всегда стоит оценивать риски, когда планируете рассчитываться цифровыми деньгами. Ценность криптовалюты может значительно колебаться, поэтому вы можете потерять деньги.