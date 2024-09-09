Що можна придбати за криптовалюту в Україні та світі

Розрахунок криптовалютою стає все більш популярним, зокрема в Україні, де багато компаній вже приймають цифрові гроші, хоча законопроєкт ще обговорюється.

Сьогодні вже мало кого здивуєш розрахунком криптовалютою. Адже більше ніж 60% країн світу легалізували операції з цифровими грошима на своїй території. І хоч в Україні цей процес поки що на стадії обговорення відповідного законопроєкту, але вже багато відомих компаній і малих бізнесів запровадили систему оплати криптовалютою у своїх магазинах.

Які українські компанії дозволили оплату цифровими грошима

Щоб забезпечити своїх користувачів можливістю виводити віртуальні гроші та сплачувати ними покупки найкращі біржі криптовалют створюють власні додатки та навіть криптокартки. Попит на проведення операцій в Україні за допомогою цифрових грошей росте, тому не дивно що вітчизняний бізнес охоче запроваджує такий вид оплати за власні товари та послуги. Ось лише декілька галузей, де можливо здійснити розрахунок віртуальними грошима:

електроніка;

одяг та взуття;

продукти харчування;

туризм і відпочинок;

здоров'я і краса;

благочинність.

Як бачите, оплата криптовалютой в Україні охоплює майже всі сфери життєдіяльності. Криптокарткою можна заправити авто на WOG, купити новий смартфон в мережі магазинів ТехноЇжак, чи новий холодильник у Фокстроті. Якщо ви плануєте відпочинок, то можете сплатити послуги турфірми JoinUp і замовити квитки на Tickets UA теж за цифрові гроші. Оновити свій гардероб за допомогою криптовалюти можна на Rechi UA, а купити щось своєму улюбленцю в інтернет-магазині Барбос. Навіть такі нетривіальні речі, як то візит до стоматолога чи послуги юриста, наразі можна сплатити біткоїном. І, що особливо важливо зараз для кожного українця, це можливість підтримати "Фонд Сергія Притули" чи "Таблеточки" донатом, навіть цифровим.

Ці приклади лише невелика частина того переліку українських компаній та організацій, що налагодили систему оплати за допомогою криптовалюти. І це лише на початку розвитку криптовалютного ринку в нашій країні.

Про оплату віртуальними грошима у світі

Популярність цифрових грошей в сучасному світі росте щорік. Тому постійно з'являються нові компанії в різних країнах, що готові до розрахунку криптовалютою. Серед брендів зі світовим ім'ям можна зустріти:

Microsoft;

Xbox;

Nike;

Gucci;

Tesla.

Але ще на початку 2010 року ніхто не міг уявити, що віртуальні гроші стануть повсякденністю буття.

Перша в історії покупка криптовалютою була здійснена 21 травня 2010 року. Флоридський програміст, на ім'я Ласло Хейніц заплатив 10 000 Bitcoin за дві піци. На той час Bitcoin був майже невідомий, і його цінність була мізерною. Цікаво зазначити, що 10 000 Bitcoin, які Хейніц витратив 14 років тому, сьогодні коштували б понад 400 мільйонів доларів США. Тож завжди варто оцінювати ризики, коли плануєте розраховуватися цифровими грошима. Цінність криптовалют може значно коливатися, тому ви можете втратити гроші.