Что нужно, чтобы уехать в польшу на заработки

Вопрос переезда ради заработка в Польше не перестает быть актуальным уже многие годы. Работа в Польше все больше привлекает украинских граждан. Такой ажиотаж связан с высокими заработными платами, благоприятными условиями работы и жизни в целом. В этой статье мы расскажем что необходимо для легального трудоустройства украинца в Польше.

Как искать вакантные места?

Пока вы находитесь в Украине, есть несколько проверенных способов поиска работы в Польше:

1. При наличии родственников, знакомых, друзей, которые уже работали там. Один из самых удобных вариантов, если у вас есть родственники в Польше. В таком случае, они могут выслать вам приглашение на работу, именно этот документ является самым важным для получения рабочей визы. Этот вариант считает наименее рисковым способом для легального трудоустройства.

Из-за огромного количества рабочих мигрантов, у вас может оказаться старый знакомый, приятель, одноклассник, которые работает в Польше. Соответственно у вас есть возможность обратиться к нему за помощью для получения приглашения.

2. С помощью интернет ресурсов. Для самостоятельного поиска можно воспользоваться Интернетом. Тут есть возможность попасть на посредников, и находясь в Украине, которые зарабатывают на том, что оформляют документы и рабочую визу.

Обычно, самым важным приоритетом для этих людей является то, что они делают документы и отправляют соискателя зарубеж, а касательно надежности работодателя их мало волнует. Вся суть данных услуг, это получить приглашение на работу, там вы уже сможете спокойно сами найти работу и сменить работодателя.

А также, можно найти вакансии для семьи вот тут напрямую размещенные от работодателя. Их цель найти сотрудников с готовой визой, с наиболее большим сроком, чтобы сразу приступить к работе. Если вы попросите выслать вам приглашение, они скорее всего не согласятся, но попробовать можно. Как правило, в объявлениях указывают номер телефона польского оператора и Viber. Последним все и предпочитают пользоваться. Обычно во всех таких объявлениях указывается номер телефона, вайбер и прочие мессенджеры.

3. Воспользоваться услугами международных кадровых агентств по трудоустройству. Тут нужно очень тщательно отнестись к выбору агентства, так как из-за большого спроса — стало больше мошенников. Их задача лишь взять деньги за услугу и не выполнить её.

В первую очередь при выборе кадрового агентства для легальной работы украинца в Польше стоит обратить внимание, есть ли у них Лицензия, офис, официальный сайт с контактами, почитать отзывы о них в интернете. Одним из самых надежных на данных момент можно назвать компанию Европа Сервис. Их можно назвать одних из лучших кадровых агентств, которое находится в Украине. У них вы всегда сможете получить бесплатную консультацию и подходящее для вас вакантное место.

Это основное, что необходимо знать как получить работу в Польше украинцу.