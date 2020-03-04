Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
04.03.2020, 13:09

Что выбрать домой – кровать или диван-кровать?

Что выбрать домой – кровать или диван-кровать? - Фото

Извечной дилеммой при создании уголка комфорта в доме является выбор между кроватью и диваном

Каждый вариант имеет свои достоинства/недостатки. Купить кровать означает обеспечить свой ночной отдых, приобрести диван-кровать – создать универсальную зону комфорта в режиме «день-ночь». Выбирать следует на основании ряда факторов, о которых будет сказано далее.

Факторы, влияющие на выбор

Прежде чем решаться купить кровать в Киеве, следует разобраться с факторами, определяющими выбор между кроватными изделиями и диванной продукцией. Учитывать предстоит такие моменты, как:

  • тип целевого помещения;
  • размеры и форма помещения.

Если размещение планируется в спальной комнате, единственно верным решением станет покупка конструкции типа «кровать-матрас». Для гостиной комнаты оптимальным вариантом видится приобретение универсального дивана, способного складываться благодаря системе трансформации.

Преимущества и недостатки кровати

Кроватные конструкции предназначены сугубо для ночного отдыха. Это узкоспециализированная мебель, имеющая следующие преимущества:

  • разнообразие моделей, форм, размеров, материалов (дерево, металл, ковка);
  • разнообразие конструкций (односпальные, двуспальные, двухъярусные)
  • возможность менять конфигурацию благодаря замене матраса;
  • обеспечивает наилучший комфорт во время сна.

Наличие недостатков неизбежно, поскольку узкая специализация априори означает низкую универсальность изделия. Среди недостатков кроватной продукции:

  • требует много места, нет системы трансформации;
  • не предназначена для приёма гостей/дневных посиделок.

Прежде чем купить кровать Украина, следует взвесить всё вышесказанное. А также ознакомиться с возможностями диванов.

Преимущества и недостатки дивана

Диван является универсальной альтернативой кроватным изделиям. Его плюсы словно призваны закрыть минусы визави. Среди них:

  • наличие системы трансформации;
  • достаточно удобное спальное место;
  • выраженная декоративность (большое разнообразие цветов обивки, стилей, форм);
  • наличие ящиков для хранения.

Главный обобщающий довод в пользу покупки дивана – его универсальность. Недостаток лишь один – неидеальная спальная поверхность.

Если вас интересуют кровати в Киеве или диваны с доставкой по Украине – магазин ФМ к вашим услугам.

Заключение

Итак, подведём итоги. Выводы о приоритетности выбора кровати или дивана напрашиваются сами собой. Кровать хороша для размещения в отдельной спальне. Она обеспечивает идеальный комфорт во время ночного отдыха, в то же время — это узкопрофильная мебель, непригодная для дневных мероприятий.

Приобрести кровать в Киеве можно в интернет магазине Файні Меблі. Каталог представлен множеством товаров от лучших производителей по приемлемым ценам. Доставка возможна по всей Украине.

Диван является более универсальным решением, поскольку обеспечивает спальное место хорошего качества, при этом раскладная конструкция может трансформироваться, что делает её компактной и пригодной для круглосуточного использования (семейные посиделки/приём гостей).

Отправить:
Распечатать:
Теги: кровать, диван-кровать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Короновирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Короновирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 