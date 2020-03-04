Что выбрать домой – кровать или диван-кровать?

Каждый вариант имеет свои достоинства/недостатки. Купить кровать означает обеспечить свой ночной отдых, приобрести диван-кровать – создать универсальную зону комфорта в режиме «день-ночь». Выбирать следует на основании ряда факторов, о которых будет сказано далее.

Факторы, влияющие на выбор

Прежде чем решаться купить кровать в Киеве, следует разобраться с факторами, определяющими выбор между кроватными изделиями и диванной продукцией. Учитывать предстоит такие моменты, как:

тип целевого помещения;

размеры и форма помещения.

Если размещение планируется в спальной комнате, единственно верным решением станет покупка конструкции типа «кровать-матрас». Для гостиной комнаты оптимальным вариантом видится приобретение универсального дивана, способного складываться благодаря системе трансформации.

Преимущества и недостатки кровати

Кроватные конструкции предназначены сугубо для ночного отдыха. Это узкоспециализированная мебель, имеющая следующие преимущества:

разнообразие моделей, форм, размеров, материалов (дерево, металл, ковка);

разнообразие конструкций (односпальные, двуспальные, двухъярусные)

возможность менять конфигурацию благодаря замене матраса;

обеспечивает наилучший комфорт во время сна.

Наличие недостатков неизбежно, поскольку узкая специализация априори означает низкую универсальность изделия. Среди недостатков кроватной продукции:

требует много места, нет системы трансформации;

не предназначена для приёма гостей/дневных посиделок.

Прежде чем купить кровать Украина, следует взвесить всё вышесказанное. А также ознакомиться с возможностями диванов.

Преимущества и недостатки дивана

Диван является универсальной альтернативой кроватным изделиям. Его плюсы словно призваны закрыть минусы визави. Среди них:

наличие системы трансформации ;

достаточно удобное спальное место ;

выраженная декоративность (большое разнообразие цветов обивки, стилей, форм);

наличие ящиков для хранения.

Главный обобщающий довод в пользу покупки дивана – его универсальность. Недостаток лишь один – неидеальная спальная поверхность.

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Заключение

Итак, подведём итоги. Выводы о приоритетности выбора кровати или дивана напрашиваются сами собой. Кровать хороша для размещения в отдельной спальне. Она обеспечивает идеальный комфорт во время ночного отдыха, в то же время — это узкопрофильная мебель, непригодная для дневных мероприятий.

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Диван является более универсальным решением, поскольку обеспечивает спальное место хорошего качества, при этом раскладная конструкция может трансформироваться, что делает её компактной и пригодной для круглосуточного использования (семейные посиделки/приём гостей).