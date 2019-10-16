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16.10.2019, 10:42

CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН: бесплатный доступ к бизнес-мониторингу

CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН: бесплатный доступ к бизнес-мониторингу - Фото

Мониторинг предоставляет возможность защитить себя и бизнес от незаконных действий третьих лиц

С 16 октября CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН предоставил украинцам возможность бесплатного мониторинга 10 компаний или ФЛП для преждевременного предупреждения о возможных изменениях в их бизнесе. Данная информация будет поступать на электронную почту. Также пользователь сможет не только отслеживать изменения, но и просматривать 3 досье бесплатно. 

Что можно мониторить?

  • Регистрационные изменения в компании (смена руководящего состава, основателей и бенефициаров, адрес, размер уставного капитала, КВЭД)
  • Юридическое состояние компании
  • Начало процедуры банкротства 
  • Информацию о судебных решениях 

Мониторинг предоставляет возможность защитить себя и бизнес от незаконных действий третьих лиц. К примеру, от корпоративного рейдерства. Если без ведома одного из основателей было подано заявление на изменения его доли в уставном капитале компании, либо же устранения его с состава основателей. Благодаря мониторингу вы сможете быть в курсе текущей ситуации и, в случае аналогичных ситуаций, вовремя отреагировать на несанкционированные действия.  

Как поставить компанию на мониторинг?

  1. Зарегистрироваться на сайте.
  2. Найти досье необходимого контрагента по названию компании, ФИО директора, коду ЕДРПОУ либо ФИО/ИНН ФЛП. 
  3. Выбрать опцию «Мониторинг».
  4. Получать оповещения на электронную почту. 

Система CONTR AGENT предоставляет возможность в режиме 24/7 узнать о какой-либо компании Украины. Информация о 6,5 млн компаний и ФЛП автоматически поступает с государственных реестров и открытых источников. Предоставляет доступ к историческим данным компании, госзакупкам, финансовой аналитике и многому другому. Система мгновенно анализирует досье и указывает наличие риск-факторов у контрагента, а также дает возможность строить точные связи компании с другими юридическими лицами. 

 

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Теги: ЛІГА:ЗАКОН, CONTR AGENT
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