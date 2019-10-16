CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН: бесплатный доступ к бизнес-мониторингу

С 16 октября CONTR AGENT от ЛІГА:ЗАКОН предоставил украинцам возможность бесплатного мониторинга 10 компаний или ФЛП для преждевременного предупреждения о возможных изменениях в их бизнесе. Данная информация будет поступать на электронную почту. Также пользователь сможет не только отслеживать изменения, но и просматривать 3 досье бесплатно.

Что можно мониторить?

Регистрационные изменения в компании (смена руководящего состава, основателей и бенефициаров, адрес, размер уставного капитала, КВЭД)

Юридическое состояние компании

Начало процедуры банкротства

Информацию о судебных решениях

Мониторинг предоставляет возможность защитить себя и бизнес от незаконных действий третьих лиц. К примеру, от корпоративного рейдерства. Если без ведома одного из основателей было подано заявление на изменения его доли в уставном капитале компании, либо же устранения его с состава основателей. Благодаря мониторингу вы сможете быть в курсе текущей ситуации и, в случае аналогичных ситуаций, вовремя отреагировать на несанкционированные действия.

Как поставить компанию на мониторинг?

Зарегистрироваться на сайте. Найти досье необходимого контрагента по названию компании, ФИО директора, коду ЕДРПОУ либо ФИО/ИНН ФЛП. Выбрать опцию «Мониторинг». Получать оповещения на электронную почту.

Система CONTR AGENT предоставляет возможность в режиме 24/7 узнать о какой-либо компании Украины. Информация о 6,5 млн компаний и ФЛП автоматически поступает с государственных реестров и открытых источников. Предоставляет доступ к историческим данным компании, госзакупкам, финансовой аналитике и многому другому. Система мгновенно анализирует досье и указывает наличие риск-факторов у контрагента, а также дает возможность строить точные связи компании с другими юридическими лицами.