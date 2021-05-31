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31.05.2021, 10:00

Creditinfo Group становится владельцем АО "Международное бюро кредитных историй"

Creditinfo Group становится владельцем АО "Международное бюро кредитных историй" - Фото

Creditinfo инвестирует в бюро с целью улучшения системы обмена кредитной информацией

Creditinfo Group, лидер на мировом рынке информационных и финтех услуг, сегодня объявляет о приобретении АО "Международное бюро кредитных историй" (МБКИ).

Основанное в 2006 году, МБКИ является одним из трех основных бюро кредитных историй в Украине. Бюро предлагает своим партнерам широкую линейку продуктов и решений для управления кредитными рисками, расширения бизнес-возможностей, предотвращения рисков мошенничества и улучшения системы сбора проблемной задолженности. Также МБКИ дает доступ к кредитной истории физическим и юридическим лицам Украины.

"Эта инвестиция отражает возобновленный интерес и серьезные намерения Creditinfo относительно МБКИ и украинского рынка в целом", – комментирует Сет Маркс, управляющий директор Creditinfo в Центральной и Восточной Европе. "Наша компания является партнером МБКИ с момента его основания. Мы также открывали свои дочерние компании и были соучредителями кредитных бюро в более чем 30 странах мира, в частности в странах региона – Грузии, Казахстане, Кыргызстане и странах Балтии. Мы надеемся, что эта новая инвестиция вместе с нашим широким международным опытом работы в этой сфере помогут нам закрепить и усилить наши бренды – МБКИ и Creditinfo – на рынке финансовых услуг Украины, ведь целью нашего сотрудничества с кредиторами является улучшение доступа украинцев к финансовым услугам при применении лучших мировых практик для риск-менеджмента и защиты информации. Украина представляет собой рынок, который постоянно развивается и имеет мощный потенциал роста. Мы хотим сыграть свою роль в содействии этому росту."

Катерина Данильченко, глава правления МБКИ, добавляет: "Это новый важный этап для МБКИ. Наша команда очень рада стать частью Creditinfo, и мы надеемся эффективно реализовать опыт Группы при внедрении новых продуктов и услуг."

Про Creditinfo

Основанная в 1997 году, с главным офисом в г. Рейкьявик, Исландия, компания Creditinfo является международным поставщиком кредитной информации и решений для риск-менеджмента. Как одна из наиболее быстро растущих компаний в своей сфере деятельности, Creditinfo упрощает доступ к финансовым услугам благодаря применению уникального программного обеспечения аналитических решений.

При содействии компании было основано более 30 кредитных бюро, поэтому Creditinfo является наиболее представленной группой компаний в сфере кредитного риск-менеджмента и имеет зону присутствия более широкую, чем компании-конкуренты. В течение десятков лет Creditinfo предоставляла бизнес-информацию, решения и услуги для риск-менеджмента крупнейшим мировым финансовым компаниям, кредитным бюро, банкам, включая государственные банки, для повышения уровня финансовой инклюзии и создания условий для экономического роста благодаря упрощению доступа к кредитным продуктам для предприятий МСБ и физических лиц.

Больше информации на www.creditinfo.com

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Теги: Creditinfo Group
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