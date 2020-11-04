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04.11.2020, 10:09

"Делойт" в Украине проведет серию онлайн-дискуссий с украинскими топ-менеджерами

"Делойт" в Украине проведет серию онлайн-дискуссий с украинскими топ-менеджерами - Фото

"Делойт" в Украине объявляет ноябрь месяцем рефлексии и поиска новых идей – месяцем "Дирижеров изменений"!

Что помогает бизнесам устоять перед глобальным кризисом? Как чувствовать себя уверенно в состоянии постоянной адаптации? Где найти новые идеи для развития и роста, несмотря на длительную неопределенность?

"Делойт" в Украине объявляет ноябрь месяцем рефлексии и поиска новых идей – месяцем "Дирижеров изменений"! В ноябре состоится серия онлайн-дискуссий "Дирижеры изменений": special edition.

Тема проекта – "Устоять. Адаптироваться. Развиваться".

Не самым ли популярным словом последней декады стал "кризис". Мы не просто переживали их один за другим, а с каждым разом становились сильнее. Снова и снова человеческая изобретательность безошибочно демонстрировала способность устоять, адаптироваться и развиваться.

С момента распространения пандемии COVID-19 компании во всем мире проявили большую скорость, адаптивность и антихрупкость, меняя свои бизнес-модели за месяц или даже за ночь. Кто-то потерпел поражение, кто-то едва удержался на плаву, а кто-то стал еще более успешным.

Среди спикеров "Дирижеры изменений": special edition – опытные управленцы, бизнесмены и государственные деятели:

  • Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ;
  • Игорь Лиски, председатель совета директоров компании "Эффективные инвестиции";
  • Петр Крумханзл, председатель правления ПриватБанк;
  • Евгений Осипов, генеральный директор Кернел;
  • Андрей Булах, вице-президент по организационной эффективности и управлению персоналом компании МХП;
  • Александр Комаров, президент Киевстар;
  • Юлия Бадритдинова, генеральный директор МакДональдз в Украине.

В прямом эфире состоятся такие дискуссии:

  1. Адаптивность & антихрупкость: сценарии развития для бизнеса и государства. Модератор – Андрей Длигач, PhD, генеральный директор группы компаний Advanter Group.
  2. Трансформация бизнеса: поиск путей устойчивого роста. Модератор – Егор Григоренко, партнер и руководитель департамента консалтинга "Делойт" в Украине.
  3. Стратегии человеческого капитала – взгляд в будущее. Модератор – Елена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services "Делойт" в Украине.
  4. Лицом к лицу: откровенный разговор двух СЕО. Собеседники – Сергей Кулик, управляющий партнер "Делойт" в Украине, и Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор порта ТИС.

Что: 4 дискуссии с топ-менеджерами украинских и международных компаний.

Когда: каждый четверг в 16:00 в ноябре 2020.

Где: онлайн, регистрация открытаhttps://deloi.tt/2HNgA6l

Больше информации о дискуссиях "Дирижеры изменений": special edition можно найти на сайте мероприятия: https://conductorsofchanges.com/.

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Теги: Дирижеров изменений, «Делойт» в Украине
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