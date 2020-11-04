"Делойт" в Украине проведет серию онлайн-дискуссий с украинскими топ-менеджерами

Что помогает бизнесам устоять перед глобальным кризисом? Как чувствовать себя уверенно в состоянии постоянной адаптации? Где найти новые идеи для развития и роста, несмотря на длительную неопределенность?

"Делойт" в Украине объявляет ноябрь месяцем рефлексии и поиска новых идей – месяцем "Дирижеров изменений"! В ноябре состоится серия онлайн-дискуссий "Дирижеры изменений": special edition.

Тема проекта – "Устоять. Адаптироваться. Развиваться".

Не самым ли популярным словом последней декады стал "кризис". Мы не просто переживали их один за другим, а с каждым разом становились сильнее. Снова и снова человеческая изобретательность безошибочно демонстрировала способность устоять, адаптироваться и развиваться.

С момента распространения пандемии COVID-19 компании во всем мире проявили большую скорость, адаптивность и антихрупкость, меняя свои бизнес-модели за месяц или даже за ночь. Кто-то потерпел поражение, кто-то едва удержался на плаву, а кто-то стал еще более успешным.

Среди спикеров "Дирижеры изменений": special edition – опытные управленцы, бизнесмены и государственные деятели:

Владислав Рашкован , заместитель исполнительного директора МВФ;

, заместитель исполнительного директора МВФ; Игорь Лиски , председатель совета директоров компании "Эффективные инвестиции";

, председатель совета директоров компании "Эффективные инвестиции"; Петр Крумханзл , председатель правления ПриватБанк;

, председатель правления ПриватБанк; Евгений Осипов , генеральный директор Кернел;

, генеральный директор Кернел; Андрей Булах , вице-президент по организационной эффективности и управлению персоналом компании МХП;

, вице-президент по организационной эффективности и управлению персоналом компании МХП; Александр Комаров , президент Киевстар;

, президент Киевстар; Юлия Бадритдинова, генеральный директор МакДональдз в Украине.

В прямом эфире состоятся такие дискуссии:

Адаптивность & антихрупкость: сценарии развития для бизнеса и государства. Модератор – Андрей Длигач, PhD, генеральный директор группы компаний Advanter Group. Трансформация бизнеса: поиск путей устойчивого роста. Модератор – Егор Григоренко, партнер и руководитель департамента консалтинга "Делойт" в Украине. Стратегии человеческого капитала – взгляд в будущее. Модератор – Елена Бойченко, директор Human Capital Advisory Services "Делойт" в Украине. Лицом к лицу: откровенный разговор двух СЕО. Собеседники – Сергей Кулик, управляющий партнер "Делойт" в Украине, и Андрей Ставницер, совладелец и генеральный директор порта ТИС.

Что: 4 дискуссии с топ-менеджерами украинских и международных компаний.

Когда: каждый четверг в 16:00 в ноябре 2020.

Где: онлайн, регистрация открыта – https://deloi.tt/2HNgA6l

Больше информации о дискуссиях "Дирижеры изменений": special edition можно найти на сайте мероприятия: https://conductorsofchanges.com/.