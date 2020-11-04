"Делойт" в Украине проведет серию онлайн-дискуссий с украинскими топ-менеджерами

Что помогает бизнесам устоять перед глобальным кризисом? Как чувствовать себя уверенно в состоянии постоянной адаптации? Где найти новые идеи для развития и роста, несмотря на длительную неопределенность?
"Делойт" в Украине объявляет ноябрь месяцем рефлексии и поиска новых идей – месяцем "Дирижеров изменений"! В ноябре состоится серия онлайн-дискуссий "Дирижеры изменений": special edition.
Тема проекта – "Устоять. Адаптироваться. Развиваться".
Не самым ли популярным словом последней декады стал "кризис". Мы не просто переживали их один за другим, а с каждым разом становились сильнее. Снова и снова человеческая изобретательность безошибочно демонстрировала способность устоять, адаптироваться и развиваться.
С момента распространения пандемии COVID-19 компании во всем мире проявили большую скорость, адаптивность и антихрупкость, меняя свои бизнес-модели за месяц или даже за ночь. Кто-то потерпел поражение, кто-то едва удержался на плаву, а кто-то стал еще более успешным.
Среди спикеров "Дирижеры изменений": special edition – опытные управленцы, бизнесмены и государственные деятели:
В прямом эфире состоятся такие дискуссии:
Что: 4 дискуссии с топ-менеджерами украинских и международных компаний.
Когда: каждый четверг в 16:00 в ноябре 2020.
Где: онлайн, регистрация открыта – https://deloi.tt/2HNgA6l
Больше информации о дискуссиях "Дирижеры изменений": special edition можно найти на сайте мероприятия: https://conductorsofchanges.com/.