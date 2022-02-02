Детоксикация организма в клинике "MedicoMente" – важный этап лечения наркозависимости

Когда мы говорим о наркотической зависимости – ее сущности, причинах, симптоматике и пагубных последствиях, нельзя не затронуть тему лечения. В статье мы расскажем о том, какую роль в лечении наркозависимых людей играет детоксикация организма от наркотиков (Киев), а также об особенностях этого процесса в клинике "МедикоМенте".
Наркомания – это патологическое влечение к употреблению одурманивающих психотропных препаратов. Это состояние возникает как результат психической и физической зависимости от наркотиков.
Детоксикация – это очищение организма от отравляющих его психотропных препаратов. Это необходимый этап лечения зависимости, целью которого является избавление всех систем и органов человека от наркотических веществ.
Чаще всего к наркотикам человека приводит отсутствие возможности реализовать себя и внутренне ощущение неудовлетворенности. Иногда возникновение наркомании провоцируется психологическими стрессами, сильными эмоциональными потрясениями, конфликтами в семье и на работе.
Подростки начинают принимать наркотические препараты нередко из простого любопытства, но особенно велик риск стать наркоманом у тех, кто не способен противостоять влиянию старших приятелей, которые уже "подсели". Прием наркотиков молодежью нередко продиктован желанием подчеркнуть собственную независимость, значимость и уйти от реальности.
Типичными внешними признаками наркомании являются расширенные зрачки, следы от инъекций на руках (если препараты вводятся внутривенно), сонливость или, наоборот, неестественная обеспокоенность. Биение сердца и пульс у наркоманов учащаются, а психическое состояние резко меняется – после приема дозы наркозависимый человек ощущает эйфорию, а затем наступает тревожность вплоть до паранойи.
Если страдающим наркоманией людям не удается принять наркотик, их начинают донимать зуд, тошнота и сильные головные боли.
Отсутствие своевременного лечения чревато для наркозависимого человека рядом печальных последствий:
Выведение токсинов из организма наркомана является необходимым в случае передозировки, приводящей к судорогам, потере сознания и остановке дыхания.
Детоксикация является обязательным условием дальнейшего лечения от наркотиков. Киевский наркологический центр "MedicoMente" – это медучреждение, в котором данная процедура отличается рядом плюсов:
Лечение наркомании в "МедикоМенте" отличается эффективностью и демократичной ценовой политикой – в этом убедились десятки людей, которым данная клиника помогла вернуться к нормальному и здоровому образцу жизни.