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02.02.2022, 16:54

Детоксикация организма в клинике "MedicoMente" – важный этап лечения наркозависимости

Цей матеріал також доступний українською
Детоксикация организма в клинике "MedicoMente" – важный этап лечения наркозависимости - Фото

Когда мы говорим о наркотической зависимости – ее сущности, причинах, симптоматике и пагубных последствиях, нельзя не затронуть тему лечения. В статье мы расскажем о том, какую роль в лечении наркозависимых людей играет детоксикация организма от наркотиков (Киев), а также об особенностях этого процесса в клинике "МедикоМенте".

Что такое зависимость от наркотиков и детоксикация

Наркомания – это патологическое влечение к употреблению одурманивающих психотропных препаратов. Это состояние возникает как результат психической и физической зависимости от наркотиков.

Детоксикация – это очищение организма от отравляющих его психотропных препаратов. Это необходимый этап лечения зависимости, целью которого является избавление всех систем и органов человека от наркотических веществ.

Причины зависимости

Чаще всего к наркотикам человека приводит отсутствие возможности реализовать себя и внутренне ощущение неудовлетворенности. Иногда возникновение наркомании провоцируется психологическими стрессами, сильными эмоциональными потрясениями, конфликтами в семье и на работе.

Подростки начинают принимать наркотические препараты нередко из простого любопытства, но особенно велик риск стать наркоманом у тех, кто не способен противостоять влиянию старших приятелей, которые уже "подсели". Прием наркотиков молодежью нередко продиктован желанием подчеркнуть собственную независимость, значимость и уйти от реальности.

Признаки, симптомы и последствия

Типичными внешними признаками наркомании являются расширенные зрачки, следы от инъекций на руках (если препараты вводятся внутривенно), сонливость или, наоборот, неестественная обеспокоенность. Биение сердца и пульс у наркоманов учащаются, а психическое состояние резко меняется – после приема дозы наркозависимый человек ощущает эйфорию, а затем наступает тревожность вплоть до паранойи.

Если страдающим наркоманией людям не удается принять наркотик, их начинают донимать зуд, тошнота и сильные головные боли.

Отсутствие своевременного лечения чревато для наркозависимого человека рядом печальных последствий:

  • патологиями ЦНС;
  • заболеваниями внутренних органов;
  • психозами, агрессией, утратой самоконтроля;
  • риском заражения СПИДом, гепатитом и болезнями, передающимися через кровь, в случае инъекционного метода введения наркотика.

Детоксикация организма от наркотиков в клинике "МедикоМенте": преимущества

Детоксикация организма в клинике "MedicoMente" – важный этап лечения наркозависимости

Выведение токсинов из организма наркомана является необходимым в случае передозировки, приводящей к судорогам, потере сознания и остановке дыхания.

Детоксикация является обязательным условием дальнейшего лечения от наркотиков. Киевский наркологический центр "MedicoMente" – это медучреждение, в котором данная процедура отличается рядом плюсов:

  • специалисты клиники используют для детоксикации самые современные спазмолитические, седативные, противосудорожные препараты и анестетики;
  • во время выведения токсинов пациент находится в состоянии   медикаментозного сна, поэтому дискомфорта не испытывает;
  • процедуру ускоренной опиоидной детоксикации проводят в палатах интенсивной терапии путем введения блокаторов рецепторов – в это время состояние пациента контролирует анестезиолог;
  • лечение является конфиденциальным.

Лечение наркомании в "МедикоМенте" отличается эффективностью и демократичной ценовой политикой – в этом убедились десятки людей, которым данная клиника помогла вернуться к нормальному и здоровому образцу жизни.

 

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Теги: наркозависимость, Medicomente, детоксикация
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