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17.04.2020, 09:00

Диджитал-агентство Ланет CLICK: развитие вашего бизнеса в сети Интернет

Диджитал-агентство Ланет CLICK: развитие вашего бизнеса в сети Интернет - Фото

Полный цикл реализации проекта предлагает агентство интернет-маркетинга Ланет CLICK

Команда специалистов диджитал-агентства предлагает профессиональное сопровождение для бизнеса, который стремится выйти на качественно новый уровень и для каждого клиента разрабатывает индивидуальные решения с целью максимально эффективного продвижения в сети.

В современном диджитал-мире присутствие бренда в сети Интернет приобретает все большую актуальность. Учитывая это, все больше владельцев бизнеса пытается заявить о себе в социальных сетях, представить сайт, который запомнится потенциальному клиенту и найти наиболее эффективный тип рекламы для своего бизнеса. Часто для реализации этих задач привлекают разнопрофильные агентства, каждое из которых отвечает за отдельный комплекс действий, направленный на продвижение в Интернете. Для максимально эффективного продвижения, однако, важно разрабатывать и воплощать комплексное индивидуальное решение. Это не только улучшит конечный результат, но и значительно сократит бюджет на рекламу.

Полный цикл реализации проекта предлагает агентство интернет-маркетинга Ланет CLICK. Это диджитал агентство объединило лучших специалистов, оказывающих услуги SEO-оптимизации, SMM-продвижения, PPC-рекламы, email-маркетинга и веб-аналитики. Ланет CLICK — это опытная команда с четко построенными внутренними процессами, для которой важно достичь цели заказчика.

Агентство предоставляет услугу SEO продвижение в Киеве и других городах Украины. Эффективная SEO оптимизация сайта необходима для бизнеса, который стремится попасть в ТОП результатов поиска, ведь чем выше позиции домена, тем больше доверия вызывает сайт у потенциального покупателя. SEO-специалист проводит аудит сайта, проверяет его на ошибки и составляет техническое задание для их устранения. Поверхностный анализ бизнеса можно провести самостоятельно, однако, чтобы достичь желаемых результатов рекомендуется заказать SEO аудит у специалиста. Профессиональная поисковая оптимизация сайтов улучшает такие показатели как: трафик, конверсия, количество покупателей или клиентов вашего бизнеса.

Если же вы создаете интернет-магазин с нуля, или же показатель продаж отличается от желаемого, диджитал-агентство Ланет CLICK предлагает вам эффективное решение — продвижение интернет магазина в сети. Важно понимать, что продвижение корпоративных сайтов и интернет-магазинов существенно отличается. Существует несколько методов раскрутки интернет-магазина и важно выбрать именно тот, который будет эффективным для товаров или услуг, предлагаемых на сайте.

Специалисты диджитал агентства уверяют, что лучшая реклама для интернет-магазина не та, которая более дороже, а та, которая принесет больше продаж, а следовательно, будет наиболее эффективной.

По вопросам стоимости услуг обращайтесь по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: click@lanet.ua! Мы на связи!

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Теги: Ланет CLICK
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