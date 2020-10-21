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21.10.2020, 15:29

Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up – самое ожидаемое онлайн событие года

Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up – самое ожидаемое онлайн событие года - Фото

Организаторами события выступают Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний (UAFIC) и Business Stand Up

23 октября в режиме онлайн состоится профильная конференция Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up с участием ведущих экспертов FinTech области, банкиров, инвесторов.

Организаторами события выступают Украинская ассоциация Финтех и инновационных компаний (UAFIC) и Business Stand Up.

Конференция пройдет при поддержке Генерального партнера – Mastercard.

А также: Эксклюзивного Финтех медиапартнера PaySpace Magazine, ЛІГА.Money, Клуб "Банкиръ", Ukrainian FinTech Hub та Platon, Fondy, identomat, Lugera, ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА.

На конференции будут обсуждаться темы современной эпохи цифровых финансов – необанкинг, удаленная идентификация, роль лидерства в диджитал трансформации и тому подобное. Язык конференции – украинский.

"В пост-COVID мире у банковского сектора есть только два пути: осуществить диджитал трансформацию своей бизнес-модели в сотрудничестве с Финтех-игроками или стать Финтех-игроком (необанком)", – Ростислав Дюк, Председатель Правления UAFIC.

"Цифровизация – это новая норма для всего рынка. Сегодня, когда границы между физическим и цифровым миром все больше размываются, потребитель требует бесшовных и безопасных сервисов, в том числе в платежах. Это биометрические решения, токенизация, в том числе и в электронной коммерции, комплексные сервисы, которые позволяют совершать покупки и другие финансовые операции в один клик, независимо от места нахождения и интефейса. И все это не только делает финансовые сервисы удобными и безопасными для клиента, но и дает ему максимальный контроль за своими платежными и персональными данными ", – подчеркивает Юрий Батхин, вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове.

Новейшими достижениями отрасли поделятся известные спикеры:

• Заместитель Министра цифровой трансформации Людмила Рабчинская;

• Вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин;

• Директор по развитию консалтинговых услуг Mastercard Advisors в Украине и Молдове Алекс Романский;

• Экс-CIO Tinkoff Bank, основатель и управляющий партнер AC Tech Vitalie Tataru;

• Генеральный директор Moneyveo Алена Андроникова;

• Основательница izibank Анна Тигипко;

• Директор по развитию бизнеса Novapay Глеб Бурцев;

• Co-founder и CEO Sportbank Денис Сапрыкин;

• Заместитель Председателя Правления ТАСкомбанк Валерий Даниленко;

• Руководительница центра электронного бизнеса ПриватБанк Кристина Кармазина;

  • Elcoin LTD Дмитрий Хоменко;
  • PhD, CEO & Co-founder Identomat David Lomiashvili и другие.

Кроме тематических докладов в программе конференции – панельные дискуссии на темы: "Необанкинг" и "Regulation VS Technologies".

Не пропустите онлайн-трансляцию конференции Digital Banking со студии радио Аристократы – это доступ к самым свежим взглядам на будущее украинской экономики.

После конференции вас ждет First FinTech Stand Up – это остроумное бизнес-шоу, где эксперты делятся историями из профессиональной жизни в формате стендапа. Специальный ведущий – Валерий Жидков, сценарист и автор Студии Квартал-95.

"В этом проекте удалось совместить совершенно разные форматы, взяв за ценность интеллектуальный юмор, – рассказывает Наталья Слепцова, основательница агентства Business Stand Up и партнер UAFIC по организации мероприятия, – Вам точно стоит увидеть это своими глазами!".

Билеты доступны здесь: https://teeko.io/event/digital-banking-conference-first-fintech-stand-up

Сайт мероприятия: https://digitalbank.com.ua/

Facebook: https://www.facebook.com/events/375012993501803

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Теги: Digital Banking Conference & First FinTech Stand Up
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