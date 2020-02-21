Домашний перфоратор. Как не переплатить за функционал

Выбирая инструмент для домашнего использования, мы крайне редко задумываемся о перспективах его дальнейшего использования. Такой мощный аппарат как перфоратор, способен на очень многое, поэтому при выборе в домашний инструментарий стоит учитывать несколько важных факторов. Если купить перфоратор недостаточной мощности, он будет работать на пике возможностей, если мощность будет избыточной, мы просто переплатим за неиспользуемые возможности. Но компромисс всегда есть.

Основные параметры перфоратора

Едва ли стоит сравнивать по производительности перфоратор и ударную дрель. Дрель использует ударный способ работы в качестве вспомогательного и едва ли она способна просверлить отверстие в камне, крепком бетоне. Вся эта работа должна быть возложена на перфоратор, поскольку дрель, даже самая мощная, очень быстро износится и выйдет из строя в таком режиме.

Кроме этого, усилия, прилагаемые к дрели оператором, не идут в сравнение с легкостью бурения отверстий перфоратором. Дело в том, что его принцип действия в корне отличается от принципа работы ударной дрели. Ударный механизм перфоратора может быть двух типов — электромеханический и электропневматический. Первый вариант практически вышел из употребления ввиду архаичной конструкции. Второй и по сей день активно используется в перфораторах разной мощности.

Преимущество перфораторов электропневматического типа в том, что при достаточно низкой мощности двигателя они способны показывать высокий результат по бурению и сверлению твердых поверхностей. В зависимости от расположения двигателя, перфораторы могут иметь прямой привод ударного механизма (в случае горизонтального расположения двигателя), либо кривошипно-шатунный. Последний тип считается наиболее мощным и используется в основном профессионалами.

Главные параметры, которые влияют на наш выбор, должны быть оценены еще до покупки. Первое, на что стоит обратить внимание — мощность двигателя. Если мы не собираемся использовать перфоратор ежедневно, для дома вполне подойдет инструмент мощностью до 500-700 Вт. Профессиональные модели могут иметь мощность до 2000 Вт.

Важно учесть энергию и частоту удара рабочего органа перфоратора. Чем плотнее материал, с которым мы будем работать, тем энергия удара должна быть выше. Однако стоит помнить о том, что слишком активное воздействие на кирпич, пенобетон и прочие материалы с малой плотностью может негативно сказаться на прочности всей конструкции. Средняя энергия удара у бытовых моделей не превышает 10-15 Дж, чего вполне хватает даже для бетонных стен.