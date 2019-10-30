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30.10.2019, 11:37

Доминика компонент качественного «Я». VcGarant делится опытом

Доминика компонент качественного «Я». VcGarant делится опытом - Фото

Отзывы Vcgarant свидетельствуют о том, что на данный момент это одна из самых уникальных и окупаемых программ на рынке

Паспорт это ваше я. Большинству я хватает одного паспорта. Но есть те, кому мало родной прописки.... Новые посадки и взлеты они выбирают по всему миру, а для этого раскрывают иммиграционные программы как крылья за спиной. Для каждой птицы необходимо свое крыло. За много лет работы я насмотрелся на варианты. “Проще, надежнее и доступнее Доминики  среди них нет” - утверждает СЕО “Эмиграционный центр Garant” Андрей Бойко.

Это старый, проверенный аэродром. Иммиграционная программа содружества работает с 1993 года. Четверть века на четверть подняла ее стоимость и в пять приемов усовершенствовала правила использования. Стартовые цены выросли с 75 до $100 тыс, расширились визовые льготы и инвестиционные возможности, сократились сроки оформления документов и усовершенствовались методы проверки. Но, как и ранее заниматься иммиграционным процессом могут лишь уполномоченные правительством агенты, а документы принимаются лишь после проверки самого соискателя на соответствие выдвигаемым требованиям. 

Это позволяет сократить отказы до 2% (3) и выдавать в месяц по 150 новых паспортов. Их обладатели слетаются в Доминику со всего мира. Благо новая родина старается быть матерью, а не мачехой. В стране отсутствуют налоги на наследование, благотворительные взносы, и зарубежный доход. Гражданство передается по наследству и для его получения не требуется проживать в Доминике. Нет, каких либо требований по уровню образования, знания языка или бизнес деятельности. С паспортом содружества можно посещать без виз 137 стран мира, в том числе и государства Шенгена. Само гражданство оформляется за 3-6 месяцев, причем, вместе с подателем заявления паспорта могут получить его супруга, родители и дети до 26 лет. 

Но главное не в этом, а в том, что несмотря на время, Доминика остается Доминикой- экономной девчонкой ценящей надежность и комфорт. Ее гражданство дорожает медленнее инфляции. Отзывы Vcgarant свидетельствуют о том, что на данный момент это одна из самых уникальных и окупаемых программ на рынке. Немногие об этом знают, но еще меньше понимают то, что практичность и надежность являются достойным проявлением качественного я. А именно таким и является Содружество Доминики. Мы это понимаем. А вы?

 

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Теги: Доминика
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