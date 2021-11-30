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30.11.2021, 15:36

Эксперты рассказали об особенностях iPhone 13

Цей матеріал також доступний українською
Эксперты рассказали об особенностях iPhone 13 - Фото

iPhone 13 был представлен всего пару месяцев назад, но он уже успел навести шумиху в интернете. Кто-то говорит, что он практически не изменился, другие, наоборот, кричат, что это фурор! А что на самом деле? Какие изменения реально произошли в Айфон 13 решили разобраться специалисты интернет-магазина Стилус. 

Обновленный дизайн и уменьшенный вырез под селфи-камеру

Новинки выполнены из стекла и керамики, а передняя панель имеет керамическое покрытие Ceramic Shield, которое повышает прочность экрана при падениях в несколько раз. В компании гордо заявляют, что Айфоны выглядят абсолютно по-новому, это и вправду так. А самые необычные цвета корпуса — iPhone 13 128GB Blue и iPhone 13 256GB Midnight.

Еще одна особенность 13 серии – уменьшенный на 20% вырез под селфи-камеру. Производители уменьшили ширину челки, но увеличили высоту, благодаря чему появилось место для отображения значка заряда. Но значок почему-то не добавили, возможно, он появится с обновлением операционки.

Основная камера получила два объектива, и в отличие от 12 серии, они расположены по диагонали.

Экран стал ярче

Смартфоны получили экраны Super Retina XDR с диагональю 6,1" (у версии mini размер экрана 5,4"). Экраны стали на 28% ярче – до 800 кд/м², а при просмотре HDR-контента максимальный показатель составляет 1 200 кд/м². Но разработчикам удалось сделать дисплей энергоэффективнее, поэтому он меньше тратит заряд.

Новый чип A15 Bionic

Все смартфоны 13 серии работают на 6-ядерном процессоре A15 Bionic, который создан по 5-нм техпроцессу. Он включает в себя 15 миллиардов транзисторов и способен за 1 секунду проводить 15,8 триллионов операций. Благодаря инновационному чипу увеличилась скорость обработки данных, возможности искусственного интеллекта и улучшилась автономность. А15 работает до 50% быстрее даже с ресурсоемкими программами.

Также в новой серии установлен новый графический процессор, который на 30% быстрее обрабатывает графику в играх.

Эксперты рассказали об особенностях iPhone 13

Что умеет камера iPhone 13?

Смартфон получил два объектива с разрешением:

  • 12 Мп – основной модуль;

  • 12 Мп – ультраширокоугольный модуль.

В "Ночном режиме" параметры съемки теперь настраиваются автоматически, благодаря чему четкие снимки выходят даже при плохом освещении. К тому же новый ультраширокоугольный объектив захватывает на 47% больше света, а короткая выдержка помогает получить более естественные кадры в темноте. iPhone 13 получил стабилизацию со сдвигом матрицы для более четких и детализированных фото и видео.

Снимать видео теперь можно с режимом "Киноэффект", или Cinematic Mode: он позволяет удерживать фокус на лице, даже когда новый человек заходит в кадр (фокус переместится и на него). Съемка видео возможна в 4К и FullHD. Также поддерживаются режимы slow-mo и timelapse.

Эксперты рассказали об особенностях iPhone 13

В iPhone 13 действительно сочетаются самые передовые технологии, и если вы хотите ощутить их уже сегодня, то делайте заказ на сайте stylus.ua. Здесь самые выгодные цены и быстрая доставка по Украине.

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Теги: iphone 13
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