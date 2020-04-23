Экзамены во время карантина – какие новые правила в Украине и мире?

Закончилась регистрация на ВНО-2020, по плану первый экзамен должен проводиться 21 мая. Однако коронавирус внес серьезные коррективы в образовательные процессы. Все сроки отменены или, как говорит заместитель министра образования и науки Украины, перенесены. Сейчас готовятся сценарии проведения выпускных экзаменов и ВНО в режиме онлайн. Ситуация такова, что Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования ищут альтернативные варианты проведения вступительных экзаментов.

Трудно сдать ВНО-2020?

Сама программа и уровень сложности не изменится, это касается и перечня предметов. Проблема заключается в том, что все школьники перешли на дистанционное обучение, а это требует высокого уровня самодисциплины. К сожалению, уровень удаленного образования в Украине не самый высокий, нет соответствующей практики и наработанных инструментов. Наличие компьютера и интернета еще не означает, что ученик использует эти ресурсы для дела. У родителей, которые работают тоже онлайн, нет времени контролировать детей.

Какой выход из ситуации?

Понятно, что рано или поздно сдавать выпускные и вступительные экзамены придется. В каком бы формате они не состоялись, следует позаботиться о качественной подготовке. На рынке труда стали еще нужнее репетиторы, их услуги как раз и должны помочь всем тем, у кого плохо с дисциплиной. Если средств на опытного педагога нет, следует обратиться к студентам или своим школьным педагогам. Когда понадобится писать произведения, на помощь придет качественный сервис ewriters.pro.

Технологии идут навстречу

Все-таки не следует отвергать возможности, которые нам дает сеть Интернет. Многие образовательные ресурсы решили поддержать учеников, выпускников и студентов, и открыли бесплатный доступ ко многим своим программам. Среди них и онлайн-курсы подготовки к ВНО от Prometheus. Удобно, что представлены основные предметы, а сами материалы охватывают все темы, которые обычно попадаются на экзаменах. Заодно можно подтянуть уровень английского, это тоже бесплатно. Большой плюс – на этой платформе представлены программы для студентов, которые планируют стать журналистами, философами, социологами, IT-специалистами. Последнее направление, кстати, невероятно популярно, а в связи с пандемией так вообще входит в ТОП.

Можно прогнозировать, что многие поступающие выберут это направление для обучения в вузах. Наравне с ним идут СЕО, СММ, дизайн, копирайт. Это те профессии, которые позволяют полноценно работать удаленно. То же самое касается бизнеса. Например, в условиях карантина выживают только те компании, которые могут предоставлять свои услуги онлайн и пересылать товары с помощью доставки.

Какова ситуация в мире?

Например, в США основные экзамены перенесены на неопределенный срок. Важно, что SAT – экзамен для поступления в колледжи и вузы, отменен (надо ждать новых сообщений). Это означает, что не только американские абитуриенты будут ждать вступительную кампанию, но и иностранные. Некоторые учебные заведения уже заявили, что этот экзамен будет не нужен для поступления.

Европейские учебные заведения также отсрочат все экзамены и вступительные кампании. Великобритания отменила национальные экзамены, теперь абитуриенты смогут поступать на основе текущих баллов за последний учебный год.

Итак, сейчас для образования – время перемен на всех уровнях. Происходит пересмотр методики преподавания, привлекаются новейшие технологии, учащиеся и преподаватели пытаются приспособиться к требованиям ситуации и времени. Возможно, это поможет быстрее развить систему онлайн-образования, сдвинуть ее не только на частном, но и государственном уровне.