Empire English запустила iStudy для эффективного отслеживания прогресса в английском

Empire English School запустила онлайн платформу iStudy – это эффективное дополнение к образовательному процессу, с возможностью отслеживать прогресс работников. Платформа интегрируется с цифровыми учебниками Empire English School и позволяет отслеживать три ключевых показателя: вовлеченность студента, качество выполненных домашних заданий и результаты тестов. Подробнее узнать о платформе и корпоративном обучении английского можно по ссылке.

LMS система iStudy построена так, чтоб дополнять ваши занятия с преподавателями. Вы будете иметь доступ к учебникам по которым вы работаете вместе с тьютором, но по желанию можно добавить любой учебник из базы школы Empire English. Вы будете проходить интересное изучение слов по карточкам, разбирать грамматические правила которые со временем пригодятся для прохождения тестов. Преподаватели будут добавлять домашнее задание в ваш личный кабинет, про что вам будет сообщаться в письме по электронной почте. Ваша цель – набрать нужное количество баллов для прохождения конкретного модуля.

Также на данной платформе вы можете найти раздел с дополнительными фото- и видеоматериалами, подкастами и интересными статьями для повышения своих знаний. Данный раздел обновляется каждую неделю. Выбрать материалы можно благодаря категориям, или исходя из вашего уровня знаний языка.

В разделе "Модули" можно отслеживать прогресс каждого занятия, что позволяет контролировать эффективность обучения сотрудников в режиме реального времени. В результате некоторые компании могут поощрять лучших сотрудников в зависимости от результатов их обучения или отправлять их на собеседование с иностранцами. Такая форма обучения помогает экономить время и ресурсы. Вы можете учиться из дома, что удобно для удаленной работы или из офиса. Вы также можете продолжать обучение на платформе iStudy во время путешествий.

Методика Edutainment позволяет проводить корпоративные курсы английского языка независимо от их формы работы, количества сотрудников и географического положения. Обучение проходит на интерактивной онлайн-платформе, адаптированной к потребностям компании.

Изучать английский язык в школе Empire English School весело и легко! С нашими преподавателями вы не заметите, как быстро пролетит время. Многолетний опыт работы в Украине и за рубежом (США и Великобритания) проверил наши навыки в обучении людей всех возрастов.

В каждом уроке сочетаются интересы компании и личные интересы членов команды, используется ряд видео- и аудиоматериалов, игры и техники письма. Мотивация и юмор также важны! Многие клиенты уже убедились в эффективности нашего подхода к обучению английскому языку, а именно: Samsung, LeoGaming, Genesis, RFID Ukraine, Mox-TV, YouControl и многие другие.

Наиболее распространенными направлениями обучения английскому языку являются финансовые, фармацевтические, журналистские и IT-компании.

Получить дополнительную информацию и бесплатное пробное занятие для корпоративных клиентов можно перейдя на сайт компании.