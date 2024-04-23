Empire English запустила iStudy для ефективного відстеження прогресу в навчанні англійської

Empire English School запустила онлайн-платформу iStudy – це ефективне доповнення до освітнього процесу, з можливістю відстежувати прогрес працівників. Платформа інтегрується з цифровими підручниками Empire English School і дає змогу відстежувати три ключові показники: залученість студента, якість виконаних домашніх завдань і результати тестів. Детальніше дізнатись про платформу та корпоративне навчання англійської можна за послиланням.



Система iStudy побудована так, щоб доповнювати ваші заняття з викладачами. Ви матимете доступ до підручників за якими ви працюєте разом з тьютором, але за бажанням можна додати будь-який підручник з бази школи Empire English. Ви будете проходити цікаве вивчення слів за картками, розбирати граматичні правила, які згодом стануть у пригоді для проходження тестів. Викладачі будуть додавати домашнє завдання у ваш особистий кабінет, про що вам буде повідомлятися в листі електронною поштою. Ваша мета – набрати потрібну кількість балів для проходження конкретного модуля.

Також на даній платформі ви можете знайти розділ з додатковими фото- і відеоматеріалами, подкастами та цікавими статтями для підвищення своїх знань. Цей розділ оновлюється щотижня. Вибрати матеріали можна завдяки категоріям, або виходячи з вашого рівня знань мови.

У розділі "Модулі" можна відстежувати прогрес кожного заняття, що дає змогу контролювати ефективність навчання співробітників у режимі реального часу. У результаті деякі компанії можуть заохочувати найкращих співробітників залежно від результатів їхнього навчання або відправляти їх на співбесіду з іноземцями. Така форма навчання допомагає економити час і ресурси. Ви можете навчатися з дому, що зручно для віддаленої роботи або з офісу. Ви також можете продовжувати навчання на платформі iStudy під час подорожей.

Методика Edutainment дає змогу проводити Корпоративні курси англійської мови незалежно від їхньої форми роботи, кількості співробітників і географічного положення. Навчання відбувається на інтерактивній онлайн-платформі, адаптованій до потреб компанії.

Вивчати англійську мову в школі Empire English School весело та легко! З нашими викладачами ви не помітите, як швидко пролетить час. Багаторічний досвід роботи в Україні та за кордоном (США та Велика Британія) перевірив наші навички в навчанні людей різного віку.

У кожному уроці поєднуються інтереси компанії та особисті інтереси членів команди, використовується низка відео- та аудіоматеріалів, ігри та техніки письма. Мотивація і гумор також важливі! Багато клієнтів уже переконалися в ефективності нашого підходу до навчання англійської мови, а саме: Samsung, Нова Пошта, LeoGaming, Genesis, RFID Ukraine, Mox-TV, YouControl та багато інших.

Найпоширенішими напрямками навчання англійської мови є фінансові, фармацевтичні, журналістські, фармацевтичні та IT-компанії.

Отримати додаткову інформацію та безкоштовне пробне заняття для корпоративних клієнтів можна перейшовши за цим посиланням.