Энергия здоровья Nuga Best

Здоровье в каждый дом

В 2005 году в Украине начала работать компания Nuga Best с инновационным маркетинговым подходом. Возможность личной апробации оздоровительной продукции прежде, чем её покупать, – эта уникальная идея вскоре дала добрые всходы. За 15 лет в Украине открылось более 100 демонстрационных залов, сотни тысяч людей стали пользователями оборудования Nuga Best.

Южнокорейская оздоровительная продукция создана на основе сочетания новейших технологий и методов древней медицины Востока. Турманиевые изделия Nuga Best предназначены для профилактики заболеваний, восстановления позвоночника, улучшения кровообращения, укрепления иммунитета, а также для реабилитации после перенесённых вирусных инфекций и пневмоний.

"Выбор страны" – мощный стимул

"Номинирование в Национальном рейтинге – большая для нас честь, – делится впечатлениями эксклюзивный дилер компании Nuga Best Артур Комарица. – Вот уже 15 лет мы стараемся быть первыми, быть лучшими, предлагая пользователям товары уникального качества, оказывая безукоризненный сервис. "Выбор страны" – отличный стимул для всех сотрудников компании, чтобы работать ещё лучше".

"Любая компания, как и страна, личность, становится сильной, когда обладает сильной историей, – рассказывает эксклюзивный дилер компании Глеб Спиваков. – Новая и яркая страница нашей истории – успех в Национальном рейтинге "Выбор страны".

Уникальные технологии

Изделия Nuga Best разработаны на основе уникального материала – турманиевой керамики. Недавно благодаря сотрудничеству с немецким институтом им. Фраунгофера в украинских демонстрационных залах Nuga Best появилась новинка – продукция с использованием наноалмазного турмания, обладающего высокой оздоровительной эффективностью.

Эталон качества

Процесс производства массажного оборудования Nuga Best и турманиевых ковров отвечает международным стандартам качества, что подтверждено соответствующими сертификатами.

Компания получила патентные права на свои изобретения, в том числе на турманий и наноалмазную турманиевую керамику; имеет сертификат ISO, свидетельства международной системы гарантии качества.

Слово науки

Оборудование Nuga Best положительно воздействует на здоровье людей. Прежде чем поступить к пользователю, продукция проходит множество проверок, тестов и клинических испытаний в зарубежных и украинских НИИ. Компания активно сотрудничает с Институтом патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко (г. Харьков); Институтом педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины; Институтом общественного здоровья им. А. Н. Марзеева; Киевской областной клинической больницей; Центром медицинской реабилитации и стационарного лечения "Пуща-Водица".

Формула успеха

Nuga Best использует новые технологии для того, чтобы сделать людей здоровыми и счастливыми – такова миссия компании. Высокое качество оборудования – безусловный аргумент стабильного роста, который из года в год демонстрирует компания в столь непростой экономический период. Не менее важным аспектом является высокое качество обслуживания, которое обеспечивают сотрудники компании.

Здоровье – главное условие счастливой жизни. Будьте здоровы, счастливы и энергичны с Nuga Best!