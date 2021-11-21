Энергоатом дает старт новому этапу развития отечественной атомной энергетики

Энергоатом (Фото: energoatom.com.ua)

Енергоатом продовжує ефективно працювати під час осінньо-зимового періоду, успішно долаючи всі виклики сучасної доби та виконуючи покладені на Компанію спеціальні обов’язки із забезпечення населення доступною електроенергією, і водночас розпочинає новий етап розвитку атомної енергетики України.

Як і очікувалося, Енергоатом гідно впорався із завданням забезпечити роботу 14-ти енергоблоків для стабільної роботи вітчизняної енергосистеми у холодну пору року. Задля цього протягом 10–18 листопада було підключено три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт – на Южно-Українській, Рівненській та Запорізькій АЕС. Ба більше, терміни виконання ремонтних робіт на цих блоках вдалося скоротити загалом на 24 доби, завдяки чому додатково вироблено понад 1 млрд кВт-год електроенергії. Наразі частка атомної генерації у загальному обсязі виробництва електроенергії сягнула 57%.

Поточні успіхи, фінансова стабілізація та надійна робота Енергоатома дали змогу з упевненістю розпочинати реалізацію масштабної програми будівництва в Україні нових атомних потужностей. Адже саме ядерна енергетика буде локомотивом структурних змін у вітчизняному енергетичному секторі й основною складовою у здійсненні "зеленого переходу" та декарбонізації економіки.

Під час нещодавнього візиту Президента України Володимира Зеленського до США Енергоатом за присутності міністрів енергетики обох країн підписав з американською компанією Вестингхаус надважливий Меморандум про будівництво в Україні п’яти атомних енергоблоків. Протягом останніх місяців наша Компанія провела десятки раундів переговорів з американською стороною та здійснила величезний обсяг роботи. За підсумками підготовлено проєкти перших двосторонніх угод щодо реалізації проєкту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000.

Ці дві угоди будуть підписані 22 листопада 2021 року в Києві під час міжнародної конференції "Атомні можливості для розвитку країни". Відтоді й почне свій відлік новий етап розвитку ядерної енергетики, розрахований до 2040 року, коли Енергоатом разом з партнерами має завершити спорудження в Україні 14-ти нових атомних енергоблоків.