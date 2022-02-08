UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы
Пресс-релиз
08.02.2022, 08:30

"Энергоатом" не связывает работу 15 энергоблоков АЭС с падением цен на электроэнергию

Цей матеріал також доступний українською
"Энергоатом" не связывает работу 15 энергоблоков АЭС с падением цен на электроэнергию - Фото
пресс-служба минэнерго энергоатом

Объем производства электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не влияет на формирование цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ), а существенное снижение цены, которое произошло с 24 января и продолжается, несмотря на сокращение производства атомной электроэнергии, связано с манипуляциями на рынке со стороны крупных торговцев, заявила НАЭК.

"Мы утверждаем, что объем производства электроэнергии "Энергоатомом" не влияет на цену РСВ, который сегодня остается ценообразующим на рынке электроэнергии Украины", – говорится в сообщении компании НАЭК.

Свое заявление в компании аргументировали рядом графиков производства электроэнергии НАЭК и цены на нее в январе – начале февраля, подчеркнув, что при постоянной мощности производства "Энергоатомом" цена на рынке менялась, а когда мощность производства АЭС уменьшалась – падала.

"Весь месяц до 24 января производство АЭС было неизменным, однако цена на рынке ежедневно была разной и не зависела от действий "Энергоатома", – отметили там, указав, что с 1 по 24 января колебание цены базовой электроэнергии составило 30% – с 3091 грн/МВт-ч до 2307 грн/МВт-ч.

По мнению компании, первое падение цены на РСВ 24 января до 2499 грн/МВт-ч произошло из-за резкого уменьшения объемов покупки крупными торговцами в ночные часы с 1.00 до 7.00. В результате цена ночной электроэнергии снизилась на 58% – до 649 грн/МВт-ч, что значительно ниже себестоимости производства АЭС. При этом потребление на сутки поставок в тот день уменьшилось на 32%.

В то же время в компании указали, что с 1 февраля со стороны спроса начали выставляться заявки, которые могут быть акцептированы только при условии низкой цены базы на РСВ в 2000 грн/МВт-ч.

"Это новый слой манипуляций после снятия объемов покупки в РСВ. В результате цена не может подняться выше этого сложившегося спросом уровня", – пояснили в НАЭК.

По ее мнению, при подаче таких заявок покупатели не покупают весь необходимый объем, однако из-за особенностей правил рынка они могут докупить его уже на балансирующем рынке по цене максимум 15% дороже этой заниженной цены РСВ.

"За период с 1 по 7 февраля на РСВ так и не было куплено 136 тыс. МВт-ч, что сопоставимо с суточным объемом этого сегмента", – подсчитали в "Энергоатоме".

В компании заявили, что исправление текущей кризисной ситуации наступит, когда торговцы вернут спрос на РСВ. "Это восстановит цену до прежнего стабильного уровня", – убеждены в компании.

В НАЭК приветствуют первые шаги регулятора НКРЭКУ по стабилизации рынка и призывают к дальнейшим решительным действиям.

Уточняется, что текущая мощность 15 энергоблоков АЭС 7 февраля составляет 11 790 МВт.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Отправить:
Теги: НАЭК Энергоатом, электроэнергия
Еще по теме
Новости бизнеса
Читать все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 