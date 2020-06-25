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25.06.2020, 10:00

EnglishDom запустил EdTech решение для корпоративного изучения английского

EnglishDom запустил EdTech решение для корпоративного изучения английского - Фото

Технологии EnglishDom позволяют развернуть корпоративное обучение английскому языку независимо от формата работы компании

Онлайн-сервис изучения английского языка EnglishDom запустил модуль, который позволяет компаниям отслеживать прогресс сотрудников, занимающихся на сервисе. Это решение интегрировано в цифровой учебник EnglishDom и дает возможность следить за тремя важнейшими показателями: присутствие работника на занятиях, качество выполнения домашних заданий и результаты тестирования. Корпоративным клиентам модуль доступен в личном кабинете руководителя.

"У компаний была потребность отслеживать результаты своих сотрудников, за обучение которых они платят. Мы решили создать модуль, который дает возможность мониторить достижения работников в режиме реального времени, говорит соучредитель и CEO EnglishDom Максим Сундалов. Это позволяет принимать правильные управленческие решения и отслеживать эффективность инвестиций в того или иного человека. Так, некоторые компании, в зависимости от результатов, премируют лучших или, например, решают отправить сотрудника на переговоры с иностранцами. Корпоративное обучение составляет 15% от всех клиентов нашей онлайн-школы и является основной специализацией наряду с английским для b2c, а также для детей. В целом же, онлайн-обучение помогает существенно экономить время и ресурсы можно заниматься как из дома, что актуально для удаленной работы, так и из офиса. В то же время обучение можно продолжать даже в командировках". 

Технологии EnglishDom позволяют развернуть корпоративное обучение английскому языку независимо от формата работы компании, количества сотрудников и их места расположения. Обучение происходит на онлайн-платформе, которая подстраивается под запрос компании.

Формат онлайн-школы имеет преимущество в большем выборе преподавателей. Это позволяет найти именно того преподавателя, который разбирается в терминологии специальности, в которой работает сотрудник и обеспечить их психологическую совместимость.

Особенностью EdTech обучения является возможность прогнозирования результата и гарантия прогресса. По статистике EnglishDom, студенты поднимаются на один уровень английского за 4-6 месяцев,  достигают цели в обучении 70% клиентов. Важной при этом является человеческая забота о каждом студенте, которая мотивирует учиться.

EnglishDom развивает корпоративное обучение английскому с 2018 года. На сегодня в портфеле компании около 100 бизнес-клиентов, крупнейший из которых учит сразу 300 сотрудников, наименьший двух. Среди клиентов: Медиа Группа Украина, АХА, Мироновский хлебопродукт, Битрикс24, OWOX, Carlsberg Ukraine.

В целом, обучение английскому чаще всего заказывают компании из сферы IT, финансов, фармацевтики и агробизнеса. Самое популярное время занятий для  бизнес-клиентов - обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 и вечернее время с 18.00 до 20.00.

Получить консультацию и пройти бесплатное пробное занятие для корпоративных клиентов можно по этой ссылке.

Для справки

EnglishDom онлайн-школа английского языка и одновременно продуктовая IT-компания, которая вдохновляет выучить английский с помощью технологий и человеческой заботы. Компания  является одним из лидеров в сфере EdTech в Восточной Европе. Платформа EnglishDom включает в себя 5 инновационных сервисов для изучения английского языка, среди которых мобильные приложения и интерактивный цифровой учебник. Сервис объединяет более 500 преподавателей английского языка и 50 000 пользователей.

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Теги: EnglishDom
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