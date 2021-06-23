Есть ли у Украины шансы продолжить игру на Евро-2020

Скажем откровенно, сборная Украины по футболу провела не свои лучшие встречи в рамках группового этапа Евро-2020. Как итог – третье место в квартете и призрачные шансы продолжить свое выступление в стадии плей-офф.

Как известно, согласно новым правилам УЕФА, в финальную часть турнира, где команды будут играть "на вылет", пройдут две сильнейшие сборные из каждой группы (то есть 2 из 4 в каждой группе), а также несколько "лучших из худших", занявших третьи места в своих квартетах.

Подопечные Андрея Шевченко провели 3 матча в группе, сыграв с Нидерландами, Македонией и Австрией. И если с голландцами украинцы хоть и проиграли, но показали уровень, бившись до последнего, то два следующих матча едва ли можно назвать образцовыми.

Македонию "желто-голубые" выиграли не слишком уверенно, а те, кто сделал ставки на победу Украины над Австрией, потеряли свои деньги. Свой третий матч наши футболисты провели без острых моментов, много бегали, но без результатов, а австрийцы на их фоне выглядели полностью заслуживающими победы (1:0).

Итого – у наших 1 победа и 2 поражения, 3 очка в своей группе и третье место. Этот показатель уже хуже, чем у Швейцарии, которая в своей группе тоже заняла третье место в квартете, но набрала 4 очка.

Шансы попасть в число "лучших из худших" у Украины все же остаются. Напомним, что Финляндия проиграла свой последний матч с Бельгией и осталась на третьем месте с разницей забитых и пропущенных "минус два".

Теперь нужно, чтобы в трех оставшихся группах, где еще не прошли последние матчи, произошло одно из условий, которые сделают третьи места менее сильными, чем украинцы. Для этого хорватам и шотландцам нужно сыграть вничью, тогда обе сборные наберут по 1 очку за матч, а в сумме в итоговом зачете – по 2. Это хуже, чем у Украины в своей группе.

Еще один благоприятный сценарий, но уже в группе Е – это победа или ничья сборной Швеции в матче с Польшей и одновременная победа Испании над Словакией (при этом испанцы не должны пропустить больше 2 голов).

Наконец, есть расклад и в группе F, который даст возможность Украине пройти в плей-офф, но этот сценарий маловероятный. Для его осуществления французы должны обыграть португальцев с разницей 3 мяча и более. И совсем призрачный шанс, если венгры обыграют немцев с разницей в три мяча или более.

Иными словами, шансы на выход Украины все же остаются, но если подопечные Шевченко и в стадии одной восьмой будут играть так же, как с австрийцами, то на этом чемпионат для них точно закончится.