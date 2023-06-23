Ев.Ро.Финанс получила награду Ukrainian Business Award в номинации Business Of The Year

"Ев.Ро.Финанс" является одной из крупнейших национальных ломбардных сетей в Украине, предоставляющей услуги кредитования под залог ювелирных изделий, драгоценных камней и техники. И сегодня компания присоединилась к элитному списку победителей Ukrainian Business Award в категории Business Of The Year 2023.

Эта награда явилась результатом 15-ти летнего развития. С момента основания компании удалось достичь многого: сеть разрослась почти до 100 отделений во всех регионах Украины: западном, восточном, южном и центральном, а количество ее клиентов превысило 460 000. Спрос на услуги ломбарда Ев.Ро.Финанс продолжает расти, потому что мы внедряем лучшие европейские традиции ломбардного бизнеса. Это помогло компании Ев.Ро.Финанс получить признание и доверие клиентов.

Ев.Ро.Финанс был признан победителем благодаря упорному труду и неустанному обучению персонала, эффективному руководству в кризисной для экономики ситуации. Эта награда является подтверждением высокого уровня профессионализма и способности Ев.Ро.Финанс Групп к достижению исключительных результатов.

Ukrainian Business Award – это престижная награда, отмечающая вклад лучших компаний в развитие украинского бизнеса. Участие в этом конкурсе позволяет получить не только официальное признание, но и привлечь внимание к своей деятельности и улучшить репутацию на рынке финансовых услуг. По словам директора компании Ев.Ро.Финанс Дмитрия Юрьевича Петрова, победа в Ukrainian Business Award стала возможной благодаря мотивированности, высокому уровню профессионализма и мастерству всех сотрудников. "Мы всегда стремимся к лучшему, поэтому жемчужиной нашей компании является наша команда, которая состоит из высококвалифицированных специалистов, являющихся нашим мощным ресурсом для дальнейшего развития". На территории нашей страны ломбарды работают уже несколько столетий. Наш ломбард достаточно молод, поэтому мы активны, инновационны и лояльны к нашим клиентам.

Сеть ломбардов Ев.Ро.Финанс уже сейчас входит в тройку лучших ломбардов Украины. Хорошие позиции наш ломбард показывает по условиям кредитования (они у нас наиболее лояльные) и обслуживанию клиентов.

Наши основатели, сотрудники и наши клиенты – это наша семья, c которой мы родились, повзрослели, научились крепко стоять на ногах и помогать друг другу.