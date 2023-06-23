Єв.Ро.Фінанс отримала нагороду Ukrainian Business Award у номінації Business Of The Year 2023

"Єв.Ро.Фінанс" є однією з найбільших національних ломбардних мереж в Україні, що надає послуги кредитування під заставу ювелірних виробів, дорогоцінного каміння та техніки. І сьогодні компанія приєдналась до елітного списку переможців Ukrainian Business Award у номінації Business Of The Year 2023.

Ця нагорода стала результатом 15-ти річного розвитку. З моменту заснування компанії вдалося досягти багато чого: мережа розрослася майже до 100 відділень у всіх регіонах України: західному, східному, південному і центральному, а кількість її клієнтів перевищила 460 000. Попит на послуги ломбарду Єв.Ро.Фінанс серед українців продовжує зростати, тому, що ми впроваджуємо кращі європейські традиції ломбардного бізнесу. Це допомогло компанії Єв.Ро.Фінанс отримати визнання і довіру клієнтів.

Єв.Ро.Фінанс була визнана переможцем завдяки наполегливій праці та невпинного навчання персоналу, ефективного керівництва у кризовому для економіки сьогоденні. Ця нагорода є підтвердженням високого рівня професіоналізму та здатності Єв.Ро.Фінанс Груп до досягнення виняткових результатів.

Ukrainian Business Award – це престижна нагорода, яка відзначає внесок найкращих компаній в розвиток українського бізнесу. Участь у цьому конкурсі дозволяє не тільки отримати офіційне визнання, а й привернути увагу до своєї діяльності та покращити репутацію на ринку фінансових послуг.

За словами директора компанії Єв.Ро.Фінанс Дмитра Юрійовича Петрова, перемога в Ukrainian Business Award стала можливою завдяки вмотивованості, високому рівню професіоналізму та майстерності всіх співробітників. "Ми завжди прагнемо до кращого, тому перлиною нашої компанії є наша команда, яка складається з висококваліфікованих фахівців, що є нашим потужним ресурсом для подальшого розвитку". На території нашої країни ломбарди працюють вже декілька століть. Наш ломбард досить молодий, тому ми активні, інноваційні та лояльні до наших клієнтів.

Мережа ломбардів Єв.Ро.Фінанс вже зараз входить трійку кращих ломбардів України. Хороші позиції наш ломбард показує за умовами кредитування (вони у нас найбільш лояльні) і обслуговуванням клієнтів.

Наші засновники, співробітники й наші клієнти – це наша сім'я, з якою ми народилися, подорослішали, навчилися міцно стояти на ногах і допомагати одне одному.