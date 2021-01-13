"Евротерминал" достроил железнодорожную ветку от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь

Логистическая компания "Евротерминал" проложила железнодорожный путь от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь

Железнодорожная ветка, которую построило ООО "Евротерминал", трансформировала условия взаимодействия между Одесским портом и компанией, построенная железная дорога позволяет принимать различную номенклатуру грузов: контейнеры, сыпучие и генеральные грузы.

Это строительство также решает проблему неодинаковых возможностей для пропускной способности ж/д путей порта и станции Одесса-порт. В наибольшей степени это несоответствие ощущается весной и осенью, во время максимальных нагрузок на дорогу, когда с терминалов порта Одессы экспортируют зерно.

Способность поездов перевозить большие объемы грузов является их основным преимуществом. В целом, железнодорожные перевозки более эффективны, чем автомобильные: с помощью контейнерных поездов можно легко достичь экономии за счет масштаба, в то время как дороги имеют ограниченные возможности.

Каждый дополнительный контейнер, перевозимый автомобильным транспортом, предполагает увеличение затрат. В то же время, для железнодорожного транспорта затраты на каждый дополнительный контейнер не увеличиваются до тех пор, пока поезд не будет заполнен.

Железная дорога ООО "Евротерминал" как часть логистической инфраструктуры порта

Строительство новой ж/д ветки позволит снизить затраты самой компании, ее клиентов, портовых операторов, экспедиторов, таможенных агентов и логистических операторов. Новый подъездной ж/д путь способствует упрощению администрирования по всей логистической цепочке, от отправления до конечного потребителя и позволит оптимизировать процессы.

Этот результат также станет основой для разработки инновационных проектов и новых логистических бизнес-моделей для развития Одесского порта, "Сухого порта" и прилегающей к нему инфраструктуре. Теперь в планах компании – постройка станции по обработке контейнерных поездов, контейнеров и комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.

Как отметил генеральный директор компании Александр Эйсмонт: "В дополнение к рентабельности, портовая логистика компании "Евротерминал" может упростить логистические операции и улучшить обслуживание клиентов, поскольку контейнеры загружаются, проверяются, хранятся, собираются и распределяются из одного места, что приведет к сокращению сроков выполнения заказа".

Проект ООО "Евротерминал": оптимизация и экологичность

Строительство ж/д ветки позволит снизить уровень городского трафика, уменьшит количество грузового транспорта, проходящего через проходные порта и эстакаду, как следствие, уменьшит негативное влияние на окружающую среду. Ведь в целом, железнодорожный транспорт – это гораздо более экологичный вид транспорта.

Таким образом, портоориентированная логистика компании "Евротерминал" показывает серьезные результаты – строительство новой ж/д ветки, связывающей Одесский порт и Сухой порт стала способом оптимизации логистической цепочки и фактором уменьшения воздействия на окружающую среду.