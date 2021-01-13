Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Подписка на эксклюзив
пресс-релиз
13.01.2021, 15:28

"Евротерминал" достроил железнодорожную ветку от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь

"Евротерминал" достроил железнодорожную ветку от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь - Фото

Компания "Евротерминал" завершила строительство подъездной железной дороги, соединяющей ее с Одесским портом. Пропускная способность более 1 млн т/год

Логистическая компания "Евротерминал" проложила железнодорожный путь от Сухого порта до станции Одесса-Пересыпь

Железнодорожная ветка, которую построило ООО "Евротерминал", трансформировала условия взаимодействия между Одесским портом и компанией, построенная железная дорога позволяет принимать различную номенклатуру грузов: контейнеры, сыпучие и генеральные грузы.  

Это строительство также решает проблему неодинаковых возможностей для пропускной способности ж/д путей порта и станции Одесса-порт. В наибольшей степени это несоответствие ощущается весной и осенью, во время максимальных нагрузок на дорогу, когда с терминалов порта Одессы экспортируют зерно.

Способность поездов перевозить большие объемы грузов является их основным преимуществом. В целом, железнодорожные перевозки более эффективны, чем автомобильные: с помощью контейнерных поездов можно легко достичь экономии за счет масштаба, в то время как дороги имеют ограниченные возможности. 

Каждый дополнительный контейнер, перевозимый автомобильным транспортом, предполагает увеличение затрат. В то же время, для железнодорожного транспорта затраты на каждый дополнительный контейнер не увеличиваются до тех пор, пока поезд не будет заполнен.

Железная дорога ООО "Евротерминал" как часть логистической инфраструктуры порта

Строительство новой ж/д ветки позволит снизить затраты самой компании, ее клиентов, портовых операторов, экспедиторов, таможенных агентов и логистических операторов. Новый подъездной ж/д путь способствует упрощению администрирования по всей логистической цепочке, от отправления до конечного потребителя и позволит оптимизировать процессы. 

Этот результат также станет основой для разработки инновационных проектов и новых логистических бизнес-моделей для развития Одесского порта, "Сухого порта" и прилегающей к нему инфраструктуре. Теперь в планах компании – постройка станции по обработке контейнерных поездов, контейнеров и комплекса по доработке зерновых и нишевых культур.

Как отметил генеральный директор компании Александр Эйсмонт: "В дополнение к рентабельности, портовая логистика компании "Евротерминал" может упростить логистические операции и улучшить обслуживание клиентов, поскольку контейнеры загружаются, проверяются, хранятся, собираются и распределяются из одного места, что приведет к сокращению сроков выполнения заказа".

Проект ООО "Евротерминал": оптимизация и экологичность

Строительство ж/д ветки позволит снизить уровень городского трафика,  уменьшит количество грузового транспорта, проходящего через проходные порта и  эстакаду, как следствие, уменьшит негативное влияние на окружающую среду. Ведь в целом, железнодорожный транспорт – это гораздо более экологичный вид транспорта.

Таким образом, портоориентированная логистика компании "Евротерминал" показывает серьезные результаты – строительство новой ж/д ветки, связывающей Одесский порт и Сухой порт стала способом оптимизации логистической цепочки и фактором уменьшения воздействия на окружающую среду.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Евротерминал
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости
Популярное
Последние новости
Все новости
Инфографика
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
Коронавирус, алкоголь или ОРВИ. От чего у украинцев больше шансов умереть. Видео
 