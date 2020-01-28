Факторы, определяющие надежность микрофинансовой компании

В последнее время востребованность микрофинансовых организаций вышла на новый уровень. Уникальные для финансового рынка Украины качества этих компаний, обеспечивают постоянный приток потребителей.

Украинцы сполна оценили возможность получить денежный займ, потратив на это минимум времени и предоставив пару документов. В связи с тем, что в МФО почти нет отказов в получении кредитов, очень много граждан обращается для решения финансовых проблем именно в эти организации.

Подходить к выбору финансовой компании следует очень тщательно, чтобы не стать жертвой недобросовестных кредитных организаций.

Определить надежность МФО можно по нескольким ключевым критериям.

Открытость для своих клиентов. На сайте надежной МФО должны быть все отсканированные регистрационные документы, заверенные печатями и подписями должностных лиц. Надежной финансовой организации нет нужды скрывать регистрационные и финансовые документы. Прозрачность. В договорах на кредитование подробно и открыто указываются все условия: сумма и сроки, проценты по кредиту, размеры всех штрафов и комиссий. Обязательным условием надежности микрофинасовой организации является публикация на ее сайте номеров телефонов службы клиентской поддержки, которые способны ответить на все вопросы по кредитованию и его условий. Лояльное отношение к клиентам. Надежные финансовые организации не только быстро предоставляют кредиты, но в случае возникновения у клиентов непредвиденных ситуаций, предоставляют возможность воспользоваться отсрочкой платежа или продлить срок действия договора кредитования.

Найти подходящее предложение и оформить кредит онлайн можно с помощью сервиса по подбору МФО на сайте Credit-Online.ua. Всем гражданам Украины, в том числе и студентам, пенсионерам и безработным, на сайте компании круглосуточно доступна услуга онлайн кредитования. Оформить кредит на карту возможно даже с проблемной кредитной историей.

Многочисленные положительные отзывы заемщиков и стабильная деятельность компании в сфере микрокредитования - это еще одно доказательство надежности онлайн ресурса Credit-Online.

Сколько микрозаймов можно взять одновременно

При всех преимуществах микрофинансовых организаций, очень часто суммы кредитования недостаточно для решения финансовых вопросов заемщика, поскольку МФО предоставляют в основном незначительные суммы кредитов.

Большинство микрофинасових компаний не практикуют выдачи повторного кредита до полного погашения предыдущего займа. Но можно подать одновременно несколько заявок в разные компании, и взять кредиты в разных МФО.